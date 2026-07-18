Más de 5 mil personas han muerto tras el doble terremoto en Venezuela

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Equipos forenses retiran cuerpos de escombros. Foto: AFP

La cifra de muertos en Venezuela tras el doble sismo que azotó la región norte continúa aumentando. Mientras siguen las labores de recuperación y búsqueda entre los escombros, el balance oficial reporta 5 mil 69 personas fallecidas a causa de la emergencia.

El número de heridos se mantiene en 16 mil 740, de acuerdo con el más reciente boletín difundido por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La cifra de víctimas sigue aumentando tres semanas después del desastre

Han pasado más de tres semanas desde los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados el 24 de junio, pero las autoridades continúan actualizando el número de víctimas.

El nuevo balance representa un incremento respecto al reporte anterior, que contabilizaba 4 mil 930 fallecidos.

Los sismos golpearon principalmente el estado de La Guaira, ubicado al norte del país y vecino de la capital venezolana, donde se concentraron los mayores daños.

Las labores de rescate continúan entre los escombros

En La Guaira, familiares de personas desaparecidas, vecinos y voluntarios civiles continúan participando en las tareas de recuperación de cuerpos.

En las zonas más afectadas también trabaja maquinaria pesada para remover los escombros de edificios colapsados y facilitar las labores de búsqueda.

Aunque las autoridades venezolanas no han informado cuántas personas permanecen desaparecidas, la ONU estima que esa cifra podría alcanzar 50 mil personas.

Miles de personas siguen viviendo en refugios temporales

El doble terremoto dejó a más de 21 mil personas viviendo en 107 campamentos habilitados por el Gobierno venezolano.

Además, el balance oficial indica que más de 800 edificios sufrieron daños estructurales, de los cuales 190 colapsaron.

En los refugios instalados en La Guaira, las familias afectadas comenzaron a organizar su vida cotidiana mientras esperan ser reubicadas, ante la previsión de que permanecerán en estos espacios durante un periodo prolongado.

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