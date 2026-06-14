Ataques en Beirut reavivan tensión entre Israel y Hezbolá pese a tregua

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Israel anuncia bombardeos al sur de Beirut. Foto: AFP

Israel anunció este domingo 14 de junio bombardeos en el sur de Beirut, en Líbano, después de reportar que tres drones presuntamente lanzados por Hezbolá impactaron en territorio israelí sin causar víctimas.

El ejército israelí informó que realizó ataques en el barrio de Dahiyeh, ubicado en el sur de la capital libanesa, una zona considerada uno de los principales bastiones de Hezbolá. La acción militar ocurrió horas después del incidente con los drones en el norte de Israel.

En un comunicado conjunto, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, señalaron que los bombardeos respondieron a los ataques realizados contra territorio israelí.

“El ejército realizó ataques en el barrio de Dahiyeh, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí”, indicaron las autoridades israelíes.

El comunicado agregó que Israel no tolerará ataques contra su territorio.

Bombardeos en Beirut tras ataque con drones

La agencia oficial libanesa NNA informó sobre un bombardeo en Ghobeiry, uno de los suburbios del sur de Beirut.

De manera paralela, un corresponsal de AFP reportó haber escuchado explosiones procedentes de esa zona de la capital libanesa.

Hasta el momento, la información difundida por las autoridades y medios locales no reporta víctimas derivadas de los ataques registrados este domingo.

Poco antes de los bombardeos, el ejército israelí informó que tres drones impactaron en el norte del país. Según el reporte militar, las aeronaves fueron lanzadas desde Líbano y no dejaron personas heridas.

Israel y Hezbolá mantienen enfrentamientos desde marzo

La nueva escalada ocurre en el marco de la guerra que mantienen Israel y Hezbolá desde el 2 de marzo.

De acuerdo con la información disponible, el movimiento chiita comenzó a lanzar proyectiles contra Israel en solidaridad con Irán, después de que Estados Unidos e Israel atacaran territorio iraní dos días antes.

Desde entonces, ambos bandos han intercambiado ataques en distintos puntos de la frontera entre Israel y Líbano.

Entre los principales hechos reportados durante el conflicto se encuentran:

Lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés hacia Israel

Ataques contra objetivos vinculados a Hezbolá

Operaciones militares en el sur de Líbano

Intercambio de acciones armadas pese a intentos de tregua

Tregua entre Israel y Hezbolá no ha detenido las hostilidades

Aunque desde mediados de abril existe una tregua entre las partes, los enfrentamientos no se han detenido completamente.

Israel ha continuado atacando objetivos relacionados con Hezbolá, mientras que el movimiento respaldado por Irán ha mantenido acciones contra territorio.

Además, Israel mantiene presencia en una parte del sur de Líbano. Según testimonios de habitantes y fotografías difundidas por AFP, varias localidades de esa región han resultado afectadas por las operaciones militares.

La situación se desarrolla mientras continúan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

Irán busca incluir a Líbano en negociaciones con Estados Unidos

En paralelo al conflicto entre Israel y Hezbolá, Irán ha planteado que las conversaciones que sostiene con Estados Unidos incluyan la situación en Líbano.

Teherán sostiene que cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra debe contemplar también el escenario libanés, donde Hezbolá mantiene una presencia política y militar relevante.

Los bombardeos registrados este domingo en Beirut se producen en un contexto marcado por la continuidad de las hostilidades entre Israel y Hezbolá y por los esfuerzos diplomáticos en curso relacionados con el conflicto regional.

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