Irán debuta en el Mundial 2026 entre tensiones políticas y protestas en Los Angeles

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Irán debuta en el Mundial en medio de tensiones geopolíticas. Foto: AFP

La selección de Irán llegó a territorio de EE. UU. para disputar su primer partido del Mundial 2026 frente a Nueva Zelanda, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio y por manifestaciones anunciadas en Los Angeles, sede de su debut en el torneo.

El conjunto iraní es esperado este domingo 14 de junio en Los Ángeles, donde el lunes disputará su primer encuentro de la Copa del Mundo en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California. La llegada del equipo ocurre después de semanas de incertidumbre sobre su presencia en territorio estadounidense tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Desde el comienzo del conflicto bélico el pasado 28 de febrero, surgieron dudas sobre la logística de la participación iraní en la competencia. De acuerdo con la información disponible, autoridades estadounidenses rechazaron otorgar visados a alrededor de 15 integrantes de la delegación, entre ellos directivos y responsables del equipo.

Mundial 2026: Irán modifica su concentración para el torneo

La selección iraní también modificó sus planes de preparación para el campeonato. Inicialmente contemplaba establecer su campamento base en Tucson, Arizona, pero finalmente decidió instalarse en Tijuana, Baja California, desde donde se desplazará a las sedes de sus partidos.

Para disputar su compromiso ante Nueva Zelanda, el equipo realizará un traslado corto desde Tijuana hacia Los Angeles. Tras su llegada, tiene programada una conferencia de prensa en el SoFi Stadium.

La ciudad angelina alberga una de las comunidades iraníes más numerosas fuera de Irán, situación que ha llevado a que sea conocida por algunos sectores como “Tehrangeles“. Sin embargo, parte de la diáspora iraní mantiene posturas críticas hacia las autoridades de la República Islámica.

Protestas rodean el debut de Irán en Los Ángeles

Diversos grupos de la diáspora han convocado manifestaciones para el lunes en las inmediaciones del estadio donde se jugará el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda.

Las movilizaciones buscan exhibir símbolos vinculados a la etapa previa a la Revolución Islámica de 1979, incluida la bandera iraní utilizada antes de la instauración del actual sistema político.

Las protestas previstas han generado interrogantes sobre el ambiente que se vivirá dentro del estadio. Durante la Copa del Mundo de Catar 2022 se registraron abucheos al himno iraní en partidos de la selección asiática, un antecedente que vuelve a ser mencionado ante el escenario actual.

Entre los aspectos que podrían generar atención durante el encuentro destacan:

Manifestaciones en los alrededores del estadio

Presencia de símbolos de oposición al gobierno iraní

Posibles expresiones de protesta dentro del inmueble

Aplicación de las normas de la FIFA sobre símbolos políticos

FIFA y autoridades iraníes ponen atención a símbolos y banderas

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, señaló que las autoridades de su país estarán atentas a la presencia de banderas y cánticos que consideren hostiles a la República Islámica.

Por su parte, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, recordó que la FIFA es responsable de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas para los estadios mundialistas.

El reglamento del organismo rector del futbol internacional prohíbe el ingreso de elementos considerados de naturaleza política. No obstante, la aplicación de esta normativa ha generado distintos criterios en competiciones anteriores, por lo que existe expectativa sobre cómo se gestionarán eventuales manifestaciones.

Irán busca avanzar por primera vez más allá de la fase de grupos

Además, en lo estrictamente deportivo, la selección iraní afronta el torneo con la posibilidad de alcanzar una instancia que nunca ha superado.

El formato del Mundial 2026, que reúne a 48 selecciones, permitirá que además de los dos primeros lugares de cada grupo, avancen a la siguiente ronda varios de los mejores terceros puestos.

Irán integra el Grupo G y disputará todos sus encuentros de la primera fase en territorio estadounidense. Su calendario contempla:

15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda, en Los Ángeles

21 de junio: Irán vs. Bélgica, en Los Ángeles

Partido final de grupo: Irán vs. Egipto, en Seattle

Por otra parte, la selección iraní ocupa el puesto 20 del ranking FIFA y cuenta entre sus principales figuras con el delantero Mehdi Taremi, quien participará en su tercera Copa del Mundo.

El atacante señaló un ambiente tenso debido al contexto internacional y expresó su deseo de que el deporte y la política permanezcan separados. También afirmó que espera que el equipo pueda transmitir un mensaje de paz durante su participación en el Mundial 2026.

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