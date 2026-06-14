Terremoto en Filipinas: cifra de muertos aumenta a 61, mientras 40 personas siguen desaparecidas

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Se eleva número de muertos por terremoto en Filipinas. Foto: Getty

Las autoridades de Filipinas elevaron a 61 muertos y mil 403 heridos el saldo del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la isla de Mindanao, en el sur del país, el pasado lunes. Además, se reportan al menos 40 personas desaparecidas.

El sismo también dejó severos daños materiales y afectó a cientos de miles de habitantes. De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades, más de 724 mil personas han resultado afectadas por la emergencia. Tras ello, continúan las labores de búsqueda, rescate y distribución de ayuda en las zonas más golpeadas.

Terremoto en Filipinas deja miles de afectados

El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres informó que más de 173 mil familias han sufrido las consecuencias del terremoto registrado en Mindanao.

Las autoridades detallaron que unas 54 mil viviendas resultaron dañadas por el movimiento telúrico. De ese total, cerca de 9 mil 900 casas quedaron completamente destruidas.

Ante la magnitud de los daños, equipos de emergencia mantienen operativos en distintas comunidades para atender a las personas afectadas y evaluar las necesidades más urgentes.

Ejército distribuye agua y ayuda humanitaria

Durante las últimas horas, el Ejército filipino ha desplegado personal en las provincias de Sarangani y Davao Occidental, dos de las zonas más afectadas por el desastre.

Las fuerzas armadas trabajan en la entrega de alimentos, agua potable y suministros básicos para comunidades que permanecen aisladas debido a los daños en la infraestructura.

Además, en coordinación con la Oficina de Protección contra Incendios, se instaló un sistema móvil de filtración para garantizar el acceso a agua potable en las áreas afectadas.

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