Donald Trump celebra su cumpleaños 80, mientras espera cerrar acuerdo de paz con Irán

GENERANDO AUDIO...

Trump cumple 80 años mientras espera cerrar acuerdo de paz con Irán. Foto: Getty

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán entraron en una fase decisiva este domingo, mientras el presidente Donald Trump espera concretar un acuerdo preliminar que permita abrir una nueva etapa de diálogo sobre el programa nuclear iraní y la situación de seguridad en Medio Oriente.

La posible firma ocurre en medio de tensiones regionales que involucran a Israel, Hezbolá e Irán. Aunque fuentes cercanas a las conversaciones consideran que un entendimiento podría alcanzarse en las próximas horas, autoridades iraníes señalaron que aún revisan los términos finales de la propuesta.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán sigue en negociación

De acuerdo con reportes de medios internacionales, una delegación de Qatar llegó a Teherán para sostener consultas con funcionarios iraníes sobre los avances del proceso diplomático.

Fuentes citadas por Bloomberg indicaron que el acuerdo todavía requiere la aprobación del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei. Por su parte, equipos negociadores continúan evaluando los detalles.

Según versiones difundidas por la cadena Al Arabiya, representantes de Estados Unidos, Irán, Qatar y Pakistán participarían en una reunión virtual para discutir los últimos puntos pendientes.

Trump confía en cerrar entendimiento con Irán

El presidente Donald Trump aseguró que espera concretar el acuerdo este mismo domingo, fecha en la que también celebra su cumpleaños número 80.

Sin embargo, desde el Gobierno iraní insistieron en que todavía existen aspectos por resolver y rechazaron que cualquier eventual firma sea utilizada con fines políticos o de promoción personal.

El eventual acuerdo contempla el inicio de un periodo de negociaciones de 60 días para abordar temas relacionados con el programa nuclear iraní, activos congelados por sanciones estadounidenses y la crisis regional.

Nuevos enfrentamientos elevan tensión en Líbano

Mientras continúan las conversaciones diplomáticas, el conflicto entre Israel y Hezbolá volvió a registrar enfrentamientos en el sur de Líbano.

El Ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación en varias localidades tras denunciar ataques con proyectiles atribuidos a Hezbolá. Por su parte, el grupo libanés informó sobre acciones contra posiciones militares israelíes.

De esta forma, Donald Trump celebra su cumpleaños número 80, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran en un punto crucial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.