Irán considera “inútil” continuar las negociaciones con EE. UU. si no se cumplen los compromisos

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Mohamad Baqer Qalibaf. Foto: AFP

Irán afirmó este domingo que resulta “inútil” continuar las negociaciones con EE. UU. para poner fin a la guerra en Medio Oriente si Washington no demuestra voluntad o capacidad para cumplir los compromisos asumidos durante el diálogo.

La declaración fue realizada por Baqer Qalibaf, jefe de la delegación iraní en las conversaciones, luego de los bombardeos efectuados por Israel en Beirut.

تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه باردیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.

اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 14, 2026

A través de un mensaje difundido en X, el funcionario vinculó los recientes acontecimientos en territorio libanés con las negociaciones entre Teherán y Washington.

Irán cuestiona el papel de EE. UU. en las negociaciones

Qalibaf sostuvo que los ataques israelíes en Dahieh, una zona ubicada en el sur de Beirut, representan una señal sobre la postura estadounidense en el proceso de diálogo.

Según el representante iraní, la ofensiva israelí demostró que Estados Unidos no tiene la voluntad necesaria para cumplir los compromisos adquiridos o carece de la capacidad para hacerlo.

“La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos”, escribió.

Las declaraciones se producen en medio de los esfuerzos diplomáticos que buscan alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Ataque en Beirut marca nuevo episodio de tensión regional

La postura iraní se conoció horas después de que Israel anunciara bombardeos contra sectores del sur de Beirut.

Las autoridades israelíes señalaron que la operación militar respondió al impacto de tres drones que, según el ejército, fueron lanzados desde Líbano y alcanzaron el norte de Israel sin provocar víctimas.

Los ataques se concentraron en Dahieh, un suburbio de Beirut identificado como una de las principales áreas de influencia del movimiento Hezbolá.

La situación ocurre en un contexto de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá que se mantienen desde marzo, así como de negociaciones internacionales encaminadas a reducir las hostilidades en la región.

Negociaciones para poner fin a la guerra continúan bajo presión

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos forman parte de los esfuerzos diplomáticos impulsados para alcanzar una solución al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Sin embargo, los acontecimientos militares registrados en distintos puntos de Medio Oriente han añadido presión al proceso de negociación.

En su mensaje, Qalibaf advirtió que la continuidad de las conversaciones dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos durante el diálogo.

“Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino”, señaló.

Las declaraciones reflejan las tensiones que rodean las negociaciones y surgen mientras continúan los contactos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo relacionado con el conflicto regional.

Hasta el momento, no se ha informado de una suspensión oficial de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

Irán afirmó este domingo que resulta “inútil” continuar las negociaciones con EE. UU. para poner fin a la guerra en Oriente Medio si Washington no demuestra voluntad o capacidad para cumplir los compromisos asumidos durante el proceso de diálogo.

La declaración fue realizada por Mohamad Baqer Qalibaf, jefe de la delegación iraní en las conversaciones, luego de los bombardeos efectuados por Israel en los suburbios del sur de Beirut, en Líbano.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el funcionario iraní vinculó los recientes acontecimientos en territorio libanés con el desarrollo de las negociaciones que mantienen Teherán y Washington.

Irán cuestiona el papel de EE. UU. en las negociaciones

Qalibaf sostuvo que los ataques israelíes en Dahieh, una zona ubicada en el sur de Beirut, representan una señal sobre la postura estadounidense en el proceso de diálogo.

Según el representante iraní, la ofensiva israelí demostró que Estados Unidos no tiene la voluntad necesaria para cumplir los compromisos adquiridos o carece de la capacidad para hacerlo.

“La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo”, escribió el funcionario.

Las declaraciones se producen en medio de los esfuerzos diplomáticos que buscan alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto que se desarrolla en Oriente Medio.

Ataque en Beirut marca nuevo episodio de tensión regional

La postura iraní se conoció horas después de que Israel anunciara bombardeos contra sectores del sur de Beirut.

Las autoridades israelíes señalaron que la operación militar respondió al impacto de tres drones que, según el ejército, fueron lanzados desde Líbano y alcanzaron el norte de Israel sin provocar víctimas.

Los ataques se concentraron en Dahieh, un suburbio de Beirut identificado como una de las principales áreas de influencia del movimiento Hezbolá.

La situación ocurre en un contexto de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá que se mantienen desde marzo, así como de negociaciones internacionales encaminadas a reducir las hostilidades en la región.

Negociaciones para poner fin a la guerra continúan bajo presión

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos forman parte de los esfuerzos diplomáticos impulsados para alcanzar una solución al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Sin embargo, los acontecimientos militares registrados en distintos puntos de Medio Oriente han añadido presión al proceso de negociación.

En su mensaje, Qalibaf advirtió que la continuidad de las conversaciones dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos durante el diálogo.

“Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino”, señaló.

Las declaraciones reflejan las tensiones que rodean las negociaciones y surgen mientras continúan los contactos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo relacionado con el conflicto regional.

Hasta el momento, no se ha informado de una suspensión oficial de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

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