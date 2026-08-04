Ataques entre Rusia y Ucrania dejan al menos 8 muertos, incluidos 2 niños

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Foto: AFP

Un ataque con drones contra una zona industrial en las afueras de Moscú mató a cinco personas, mientras otras tres, incluidos dos niños, fallecieron en bombardeos rusos en la región ucraniana de Sumi, informaron las autoridades.

“Esta mañana, las fuerzas de la defensa aérea repelieron un ataque con drones contra la región de Moscú”, indicó en la plataforma de mensajería Telegram el gobernador de la zona capitalina, Andréi Vorobiov, quien agregó que “según las informaciones preliminares, cinco personas murieron y otras seis resultaron heridas”.

Ukrainian drones struck a Wildberries warehouse in Krasny Bor, Leningrad region, setting off major fires. pic.twitter.com/xLiOhlnu73 — Open Source Intel (@Osint613) August 4, 2026

Se trata de un saldo elevado de víctimas para la región de la capital rusa, situada a cientos de kilómetros del frente donde combaten los ejércitos ruso y ucraniano.

En la región ucraniana de Sumi, dos niños y un anciano murieron en los bombardeos aéreos rusos durante la noche, según el gobernador Oleg Grigorov. Los cuerpos de los dos menores fueron encontrados entre los escombros de su vivienda, dijo la misma fuente.

También en Ucrania, la ciudad de Jersón fue bombardeada por la noche por el ejército ruso, lo que dejó herido a un hombre de 52 años, informó la administración militar de la localidad.

En Rusia, un centro logístico del gigante del comercio digital Wildberries se incendió en la región noroccidental de Leningrado tras un ataque ucraniano, dijo el gobernador regional, Aleksandr Drozdenko.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques aéreos de largo alcance contra infraestructuras civiles en Rusia, incluyendo bodegas de Wildberries.

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