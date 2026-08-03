Red eléctrica de Cuba colapsa por segunda vez en menos de 24 horas

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Apagones afectan Cuba. Foto: Reuters

La red eléctrica nacional de Cuba volvió a colapsar este lunes, apenas unas horas después del apagón generalizado registrado la noche del domingo, informó la prensa estatal. Las autoridades continuaban con los trabajos para restablecer el suministro eléctrico en la isla.

El nuevo fallo representa otro revés para el sistema energético cubano, que enfrenta problemas recurrentes de generación y distribución de electricidad.

El sistema eléctrico opera bajo una fuerte presión debido a diversos factores que afectan la capacidad de generación de energía en el país.

Entre las principales causas se encuentran:

La escasez de combustible para alimentar las plantas generadoras

para alimentar las plantas generadoras El deterioro de la infraestructura eléctrica , gran parte de ella con varias décadas de antigüedad

, gran parte de ella con varias décadas de antigüedad Las restricciones derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, según sostiene el Gobierno cubano

Sobre este nuevo apagón, autoridades no han dado mayores detalles mientras se mantienen actualizando la recuperación de energía tras el colapso que dejó sin luz a millones de cubanos el domingo.

El apagón que dejó sin luz a millones el fin de semana

La red eléctrica nacional de Cuba colapsó la noche del domingo, provocando un apagón generalizado que dejó sin suministro eléctrico a gran parte de los cerca de 10 millones de habitantes de la isla, informó la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Con este incidente, Cuba suma cuatro apagones nacionales en un corto periodo, luego de los tres cortes generalizados registrados durante julio.

Ante la crisis, el Gobierno cubano ha comenzado a flexibilizar algunas reglas del sector energético.

Entre las medidas recientes destacan:

La autorización de la primera empresa de importación de combustible con respaldo extranjero

El permiso para que cerca de 200 empresas cubanas participen en la distribución mayorista de combustibles

Estas acciones buscan aliviar la crisis energética que enfrenta la isla, mientras continúan las labores para restablecer el servicio eléctrico tras el nuevo colapso del sistema nacional.

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