Petro reitera que hubo fraude en elecciones y “avizora” guerra civil en Colombia

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Foto: AFP

El mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que tiene pruebas de un fraude en las elecciones presidenciales que perdió su candidato y dijo que la llegada al poder del ultraderechista Abelardo de la Espriella puede desencadenar una “guerra civil”.

De la Espriella, de 48 años, tomará posesión el viernes en una ceremonia legislativa en la ciudad de Cali (suroeste), contrario a la costumbre centenaria de hacerlo en Bogotá frente al Congreso.

“Estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo y es la posesión del presidente ilegítimo”, dijo Petro en una conferencia de prensa desde el palacio presidencial en Bogotá.

Según Petro, en el balotaje presidencial de junio hubo un “fraude electoral algorítmico, sistemático y sobre un volumen de votos enorme”, presuntamente fraguado desde el extranjero contra el izquierdista Iván Cepeda.

Petro, que ha señalado la “injerencia” de Trump en la política colombiana por su respaldo explícito a De la Espriella, sugirió el lunes que el presidente electo pretende extraditarlo a Estados Unidos bajo falsas acusaciones, y avizoró una “guerra civil” en Colombia por el rechazo que genera ese y otros planes del próximo gobierno en amplios sectores.

“Está clarito lo que puede ser una guerra civil en Colombia“, enfatizó.

Sin experiencia en política, De la Espriella promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado en un 40% e imponer mano dura frente a las guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de la peor crisis de violencia en el país en la última década tras intentos fallidos de Petro por negociar la paz con varias organizaciones.

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