Volcán de Fuego entra en fase explosiva; Guatemala activa alerta anaranjada

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Volcán de fuego entra en fase explosiva. Foto: AFP

La erupción del Volcán de Fuego llevó a Guatemala a declarar una alerta anaranjada, el segundo nivel más alto de emergencia. Además, se inició la evacuación de familias que habitan en comunidades cercanas al coloso. El volcán, ubicado a 35 kilómetros de la capital, incrementó su actividad durante la noche del lunes con la expulsión de lava, ceniza y gases.

#Urgente. Potentes explosiones y muchos retumbos en estos momentos, hasta hacen vibrar techos y paredes.



Súbale el volumen y escuche los constantes retumbos a esta hora. pic.twitter.com/Z1IxOXwUYJ — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

Las autoridades informaron que decenas de habitantes de caseríos en las faldas del volcán fueron trasladados a refugios temporales, mientras la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) llamó a la población a atender las indicaciones de protección civil y evacuar si las condiciones representan un riesgo.

Equipos del Sistema CONRED ya se encuentran en la zona realizando acciones de monitoreo, coordinación y atención preventiva para proteger a la población ante el incremento de la actividad del volcán de Fuego. pic.twitter.com/js3FmUbrwn — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) August 4, 2026

Erupción del Volcán de Fuego obliga a evacuaciones en Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el Volcán de Fuego evolucionó hacia una fase más explosiva, con corrientes de lava descendiendo por sus laderas y una fuente de lava de entre 200 y 300 metros sobre el cráter.

Además, explicó que la columna de ceniza puede superar los 7 mil metros de altura, mientras que el material volcánico se dispersa hasta 130 kilómetros hacia el oeste, alcanzando zonas cercanas a la costa del Pacífico.

Ante la actividad del #VolcánDeFuego, recomendamos a la población:



-No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

-Tener lista la Mochila de las 72 horas.

-Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

-Poner en práctica el principio de autoevacuación. pic.twitter.com/xwaHvpLxXm — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

La vocera de Conred, Valeria Urízar, pidió a la población mantenerse alerta: “si se ordena una evacuación o las condiciones representan un riesgo para su vida, aplique el principio de la autoevacuación“, señaló.

Suspenden clases y cierran carretera por actividad volcánica

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en comunidades de tres municipios cercanos al volcán.

Asimismo, la Policía de Tránsito cerró la carretera que rodea el macizo y conecta la costa sur con la ciudad colonial de Antigua Guatemala, uno de los principales destinos turísticos del país.

#Urgente. La erupción parece ser más fuerte, con más ríos de lava y varios reportes indican que los retumbos han aumentado. pic.twitter.com/8wCZxOV0lD — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

Las autoridades también recomendaron extremar precauciones con el tráfico aéreo debido a la dispersión de ceniza, aunque hasta el momento el aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala continúa operando con normalidad.

El Volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, registró sus fases eruptivas más recientes en febrero de este año y en junio de 2025, cuando unas 800 personas fueron evacuadas.

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