Corte Suprema de EE. UU. mantiene la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes

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Trump propuso eliminar derecho de ciudadanía. Foto: AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este lunes la vigencia de la ciudadanía por nacimiento, con lo que los hijos de migrantes nacidos en territorio estadounidense seguirán obteniendo automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La decisión representa un revés para la administración del presidente Donald Trump, que buscaba limitar este derecho mediante una orden ejecutiva impulsada durante su segundo mandato.

🚨 The Supreme Court has issued its judgment in the birthright citizenship case. The Court held that children born in the U.S. to parents present unlawfully or temporarily are citizens at birth.



Despite President Trump's announcement, the United States did not seek rehearing. pic.twitter.com/fxfqcRckpt — SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 3, 2026

Corte rechaza limitar la ciudadanía por nacimiento

En una resolución redactada por el presidente del máximo tribunal, John Roberts, la mayoría de los magistrados concluyó que el intento de restringir la ciudadanía por nacimiento es incompatible con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

El fallo reafirma el principio de que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a la jurisdicción del país adquiere automáticamente la nacionalidad estadounidense.

Además, la Corte aclaró que no solicitó una nueva audiencia sobre el tema, pese a declaraciones previas de Trump en las que aseguraba que el asunto volvería a discutirse ante los jueces.

Trump dejó vencer el plazo para una nueva propuesta

A finales de junio, la propia Corte Suprema había determinado que la orden ejecutiva impulsada por la Casa Blanca enfrentaba obstáculos constitucionales que impedían su aplicación.

Sin embargo, otorgó un plazo de 25 días para que el Gobierno federal presentara nuevos argumentos o una propuesta revisada.

Ese plazo concluyó sin que la administración Trump presentara una nueva iniciativa, por lo que el máximo tribunal dejó firme su criterio y confirmó la continuidad de la ciudadanía por nacimiento.

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento, también conocida como “birthright citizenship”, es el principio jurídico mediante el cual una persona obtiene automáticamente la nacionalidad por haber nacido dentro del territorio de un país.

En Estados Unidos, este derecho está protegido por la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil.

Gracias a esta disposición, los hijos nacidos en territorio estadounidense de ciudadanos, residentes permanentes, personas con visas temporales e incluso migrantes sin estatus legal adquieren la ciudadanía estadounidense desde el momento de su nacimiento.

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