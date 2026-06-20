China crea un “pasaporte digital” para robots humanoides: así funcionará el nuevo sistema de control

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Robot humanoide en tienda de conveniencia. Foto: Xinhua

China implementó un sistema nacional de identificación digital para robots humanoides con el objetivo de fortalecer la seguridad, la trazabilidad y el control de un sector que crece rápidamente en el país. La nueva normativa obliga a que cada robot cuente con un código único de 29 dígitos para poder ser vendido o utilizado dentro del mercado chino.

China crea un sistema de identificación digital para robots humanoides

El nuevo sistema fue presentado junto con una plataforma nacional de servicios de gestión integral del ciclo de vida de los robots humanoides. La iniciativa es impulsada por el organismo de normalización del Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China.

La medida establece que cada robot humanoide deberá contar con un identificador digital único, considerado como una especie de “pasaporte” para cada máquina. Este código permitirá rastrear al robot desde su fabricación y venta hasta su uso diario, mantenimiento y reciclaje.

Cómo funciona el código de identificación de 29 dígitos

El código estará dividido en cuatro segmentos específicos:

Código de país de 2 dígitos

Código de empresa de 4 dígitos

Código de modelo de producto de 6 dígitos

Número de serie de 17 dígitos

Según las autoridades, esta estructura permitirá una trazabilidad completa y una identificación precisa de cada robot humanoide.

Yu Xiuming, vicepresidente del Instituto de Estandarización Electrónica de China, explicó que este sistema ayudará a mantener controlados los robots en distintos sectores, industrias y funciones, además de abordar problemas relacionados con seguridad, gestión y gobernanza.

China busca mayor control y seguridad en la industria de robots humanoides

La actualización regulatoria llega en medio del rápido crecimiento de la industria china de robots humanoides. Más de 500 empresas clave participan actualmente en este sector, aunque la expansión también ha generado problemas como sistemas de codificación fragmentados y dificultades para definir responsabilidades.

La nueva regulación establece una regla estricta de “sin código, no hay acceso al mercado”. Todos los robots vendidos o desplegados en China deberán registrarse bajo esta norma.

Además, los fabricantes tendrán la obligación de retirar productos del mercado cuando detecten defectos comunes, mientras que la reparación y reventa de robots desechados quedará prohibida.

La plataforma busca controlar todo el ciclo de vida de los robots

De acuerdo con funcionarios del ministerio, la plataforma permitirá crear un mecanismo de gobernanza de ciclo cerrado que abarcará investigación y desarrollo, producción, mantenimiento y reciclaje.

Las autoridades señalaron que el sistema busca prevenir riesgos y facilitar la identificación de responsabilidades dentro de toda la cadena de la industria.

Desde su lanzamiento, más de 100 empresas ya se han incorporado al programa. Asimismo, se han emitido códigos de ciclo de vida completo para más de 28 mil unidades correspondientes a 200 modelos de robots humanoides.

Yu Xiuming afirmó que la expansión global de los robots humanoides requiere reglas unificadas y sistemas de gestión estandarizados, y aseguró que esta iniciativa también busca fortalecer la participación de China en la creación de estándares internacionales para el sector.