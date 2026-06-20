Juez envía a juicio a esposa del presidente de España y le retira el pasaporte

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Foto: AFP

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, será juzgada por presuntos delitos de corrupción y no podrá salir del país mientras se desarrolla el proceso judicial, según ordenó un tribunal español este sábado.

La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Peinado, quien además ordenó la entrega inmediata del pasaporte de Gómez y le impuso la obligación de presentarse ante las autoridades dos veces al mes. El caso representa un nuevo desafío para el mandatario socialista, cuyo entorno enfrenta varias investigaciones judiciales.

Begoña Gómez enfrentará juicio por presunta corrupción

La investigación se centra en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que Gómez codirigió y que, según el juez, habría servido para impulsar intereses privados mediante el uso de recursos públicos y contactos personales.

En abril, el magistrado la acusó formalmente de presunta malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.

El auto judicial, difundido este sábado, no establece una fecha para el inicio del juicio, pero sí ordena alertar a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares para impedir que abandone España.

Juez argumenta riesgo de fuga

En la resolución de 84 páginas, Peinado justificó la retirada del pasaporte por el riesgo de fuga.

El magistrado rechazó el argumento de que la protección policial que habitualmente acompaña a Gómez impediría una eventual salida del país. Incluso señaló que esos agentes podrían, en determinadas circunstancias, colaborar para facilitar una posible evasión.

Tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez han negado cualquier irregularidad y sostienen que las acusaciones forman parte de una campaña política impulsada por sectores de la derecha.

La presión aumenta sobre Pedro Sánchez

La decisión judicial se suma a otros casos que afectan al entorno del presidente español. En semanas recientes, su hermano David Sánchez enfrentó un juicio por presunto trato de favor en la obtención de un cargo público.

Además, el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue procesado por supuestas comisiones ilegales y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por presunto tráfico de influencias.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó la resolución como un “día nefasto” para quienes creen en la justicia, aunque afirmó que mantiene su confianza en que “la razón y la verdad se acabarán imponiendo”.

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