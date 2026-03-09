Petróleo supera los 100 dólares: Sheinbaum revela qué hará México para evitar alza en gasolina

GENERANDO AUDIO...

Los precios internacionales del petróleo superaron los 100 dólares por barril este lunes, impulsados por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y los recortes de suministro de Arabia Saudita y miembros de la OPEP, mientras que en México la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno podría aplicar un mecanismo fiscal para evitar que el aumento impacte en el precio de la gasolina.

Durante su conferencia matutina del lunes 9 de marzo, la mandataria explicó que el Gobierno federal analiza la evolución del mercado petrolero y mantiene comunicación con la Secretaría de Hacienda para determinar posibles medidas.

Petróleo Brent y WTI superan los 100 dólares

El alza del crudo se registró luego de que los mercados reaccionaran a las tensiones en Medio Oriente.

El petróleo Brent subió 9.60 dólares , equivalente a 10.4% , para ubicarse en 102.29 dólares por barril

subió , equivalente a , para ubicarse en El West Texas Intermediate (WTI) avanzó 9.21 dólares, o 10.1%, hasta 100.11 dólares por barril

Durante la jornada, los precios llegaron a más de 119 dólares por barril, el nivel más alto desde 2022.

Gobierno de México contempla reducir el IEPS

Ante el aumento del petróleo, Sheinbaum indicó que existe un mecanismo fiscal que puede aplicarse si el incremento internacional presiona los costos de la gasolina.

La presidenta explicó que una parte del combustible que se consume en el país se importa y su precio depende del mercado internacional.

En caso de que el costo suba, el Gobierno puede reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar que el aumento llegue al consumidor.

Según explicó, este esquema fue implementado en 2022, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el petróleo se encareció por la guerra en Ucrania.

“Si aumenta el precio de la gasolina, ya sea por producción o importación, existe un mecanismo mediante la disminución del IEPS para evitar que suba en nuestro país”, indicó.

Buscan mantener gasolina magna en 24 pesos

La presidenta también adelantó que el Gobierno federal renovará esta semana un acuerdo con gasolineros para mantener el precio de la gasolina magna en 24 pesos por litro.

Este convenio se firma de manera periódica con empresarios del sector para evitar aumentos en el combustible.

Sheinbaum explicó que el acuerdo se renueva aproximadamente cada seis meses y busca mantener estable el precio del combustible en el país.

