Atentado del 11-S se habría advertido 3 años antes de la tragedia, según la CIA

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CIA habría advertido 3 años antes el atentado del 11-S. Foto: AFP

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) desclasificó 71 documentos relacionados con Al Qaeda y Osama bin Laden, como parte de la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los documentos incluyen informes entregados a presidentes estadounidenses durante los años previos a los ataques y muestran cómo evolucionó la información de inteligencia sobre la organización y las advertencias relacionadas con los planes de Bin Laden.

To commemorate the 25th anniversary of 9/11, CIA released 71 President's Daily Briefs to give Americans a glimpse into our most sensitive intelligence from the years before and day after one of our Nation's darkest moments.https://t.co/Z2QIjcuvAj pic.twitter.com/N8ZoZ2OvtZ — CIA (@CIA) September 11, 2026

CIA había advertido sobre Al Qaeda años antes del 11-S

Entre los documentos desclasificados se encuentra información fechada el 4 de diciembre de 1998, casi tres años antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

De acuerdo con la CIA, los informes permiten conocer cómo sus analistas fueron construyendo su comprensión sobre Al Qaeda y los riesgos asociados con Osama bin Laden.

La agencia señaló que los análisis también muestran los esfuerzos realizados para advertir sobre posibles planes de ataque, pese a que la información disponible en ese momento era considerada escasa, vaga e imperfecta.

Foto: CIA

¿Qué documentos desclasificó la CIA?

El director de la CIA, John Ratcliffe, ordenó la publicación de 71 documentos del Informe Diario del Presidente (PDB, por sus siglas en inglés) relacionados con el 11-S. La agencia indicó que se trata de la mayor publicación de análisis de inteligencia de la CIA relacionados con los atentados hasta la fecha.

Los documentos forman parte de más de 100 páginas de análisis que, según la CIA, ahora están disponibles públicamente por primera vez.

La nueva documentación desclasificada permite consultar parte de la información de inteligencia que se encontraba en poder de las autoridades estadounidenses antes de aquellos ataques y conocer cómo evolucionaron las evaluaciones sobre la amenaza representada por Al Qaeda.