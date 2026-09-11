11S cambió la agenda global, marcó la política y seguridad, afirma experto a Uno TV

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Los atentados del 11 de septiembre de 2001, conocidos como 11S, cambiaron la política, la seguridad y las relaciones internacionales, consideró Alfonso Laborde Carranco, analista internacional y profesor del CIDE, en entrevista con Pablo Valdés y Sandra Moreno en A las Nueve en Uno. A 25 años de los ataques contra Estados Unidos, sus consecuencias todavía influyen en temas como la lucha contra el terrorismo, la migración, las guerras y la vigilancia.

Laborde explicó que, después de los atentados, Estados Unidos reforzó sus sistemas de inteligencia y puso la lucha contra el terrorismo en el centro de su agenda. Recordó que México buscaba en ese momento avanzar en un acuerdo migratorio con Estados Unidos, pero los atentados cambiaron las prioridades de Washington.

A 25 años del 11 de septiembre, el especialista considera que el mundo de 2026 es distinto al de 2001. Sin embargo, el 11S sigue siendo un hecho clave para entender la actual reconfiguración del poder global.

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