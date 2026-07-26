Atribuyen a redes islamistas atropellamiento masivo en Marcha del Orgullo en Berlín

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Atribuyen a un ataque islámico atropellamiento en Marcha del Orgullo. Foto AFP

El atropellamiento durante la Marcha del Orgullo gay en Berlín dejó al menos un muerto y 29 heridos en la capital de Alemania, mientras las autoridades investigan el hecho como un ataque terrorista islamista y mantienen la búsqueda de los presuntos responsables, quienes abandonaron el vehículo utilizado en el lugar de los hechos.

Atropellamiento en Berlín deja un muerto y 29 heridos

El incidente ocurrió en las inmediaciones del desfile del Orgullo Gay de Berlín, donde un vehículo embistió a una multitud. De acuerdo con las autoridades alemanas, el saldo más reciente es de un muerto y 29 personas heridas.

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, declaró este domingo que la información disponible apunta a que el hecho corresponde a un ataque terrorista islamista.

“Todo lo que vemos indica que estamos frente a un ataque terrorista islamista“, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa realizada en el sitio del incidente.

Las autoridades informaron que la investigación continúa para determinar las circunstancias del atropellamiento y establecer la participación de los responsables.

La policía señaló que el vehículo que se utilizó se abandonó a unos cientos de metros del sitio de la Marcha del Orgullo.

Ataque terrorista islamista: policía busca a sospechosos

Un portavoz de la policía informó que a uno de los presuntos responsables se le identificó , aunque hasta el momento no está en resguardo de las autoridades.

De acuerdo con la corporación, el sospechoso tendría vínculos con redes islamistas, mientras continúan los operativos para localizar al autor o autores del atropellamiento.

Las autoridades precisaron también que las personas involucradas abandonaron el vehículo después del impacto y permanecen prófugas, por lo que la búsqueda se mantiene en distintos puntos de la capital alemana.

Por otra su parte, el canciller Friedrich Merz aseguró que el Gobierno dará seguimiento a las investigaciones y buscará que los responsables enfrenten a la justicia.

En un comunicado, Merz indicó que él y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, insistirán en que el hecho se investigue en su totalidad.

“Insistiremos para que este horrible acto se investigue y castigue plenamente”, expresó el canciller.

Merz agregó que ambos funcionarios se mantienen informados sobre el avance de las investigaciones encabezadas por la policía.

Finalmente, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos al margen de la Marcha del Orgullo en Berlín.

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