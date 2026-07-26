EE. UU. pausa ataques contra Irán mientras el conflicto se expande por Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Conflicto en Medio Oriente crece; EE. UU. frena ataques contra Irán. Foto: AFP

Los efectos del conflicto entre Estados Unidos e Irán continúan extendiéndose en Medio Oriente. Este fin de semana, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, lanzaron ataques contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Por su parte, Irán acusó a Ucrania de atacar uno de sus buques comerciales en el mar Caspio.

Aunque el Ejército estadounidense informó que mantiene su bloqueo naval contra Irán, no hubo nuevos bombardeos durante el fin de semana tras casi dos semanas de ataques consecutivos. La pausa ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump evalúa los riesgos de una mayor escalada en la región.

Hutíes atacan instalaciones petroleras de Arabia Saudita

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, aseguró que el grupo lanzó ataques contra instalaciones de la empresa estatal Aramco en las ciudades sauditas de Jizan y Yanbu, ubicadas sobre la costa del Mar Rojo.

Imágenes que circulan mostraron una columna de humo cerca de la refinería de Jizan, una instalación con capacidad para procesar hasta 400 mil barriles de petróleo al día. Además, dos fuentes comerciales indicaron que podría haber daños en almacenes de combustible.

En Yanbu, las autoridades sauditas interceptaron dos misiles dirigidos contra instalaciones petroleras. Este puerto se ha convertido en una ruta estratégica para las exportaciones de crudo, ya que permite evitar el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos pausa ataques e Irán acusa a Ucrania

El Ejército de Estados Unidos señaló que su bloqueo naval contra Irán continúa, aunque no explicó la suspensión de los ataques registrados durante las últimas 13 noches.

De acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses, Donald Trump decidió frenar, por ahora, una posible intensificación de la ofensiva mientras prioriza la vía diplomática y analiza el impacto que una guerra más amplia tendría sobre el suministro energético, los aliados de la región y las reservas militares estadounidenses.

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán acusó a Ucrania de atacar un buque comercial iraní en el mar Caspio, un incidente que, según Teherán, dejó un marinero muerto y otro herido. La dependencia convocó al encargado de negocios ucraniano para presentar una protesta formal.

Las autoridades de los países involucrados mantienen el seguimiento de la situación, mientras aumenta la preocupación por una posible expansión del conflicto hacia nuevas regiones de Medio Oriente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento