Aún hay esperanza: rescatan a hombre tras ocho días bajo escombros en Venezuela

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Socorristas trabajaron por 4 días para rescatar a Hernán Gil. Foto: AFP.

A ocho días de los terremotos de Venezuela, todavía existen esperanzas para seguir encontrando a más sobrevivientes, como sucedió con Hernán Gil, un vigilante que fue rescatado con vida por socorristas de al menos 7 países.

Hasta el pasado 1 de junio, existía un saldo de 2 mil 295 muertos y 11 mil 267 heridos, de acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Además, explicó que desde el doble terremoto se han registrado 782 réplicas; no obstante, en los últimos días han disminuido en frecuencia e intensidad.

“La esperanza se mantiene intacta”, destacó Jorge Rodríguez.

Cruz Roja Mexicana informa que Hernán ha sido rescatado con vida y trasladado a un hospital para recibir atención médica.



Su rescate fue posible gracias al trabajo coordinado del Equipo #USAR de Cruz Roja Mexicana con otros cuerpos de emergencia. pic.twitter.com/EROl9XbEyw — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) July 2, 2026

El asombroso rescate de Hernán Gil

A ocho días de los terremotos, rescatistas lograron rescatar con vida a Hernán Gil, un vigilante de 43 años que quedó atrapado bajo las ruinas del edificio de siete pisos donde trabajaba en Catia La Mar, zona costera de Venezuela.

“Esto es verdaderamente un milagro”, dijo a la AFP la esposa de Gil, Gusbimar González.

“Él estaba trabajando en la garita, y el movimiento hizo que la garita se desplazara; se quedó entre las paredes”, agregó.

Los rescatistas se abrazaron y aplaudieron cuando sacaron a Hernán Gil de una camilla. Un equipo médico lo trasladó de inmediato a una ambulancia.

Equipos especializados de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela trabajaron en conjunto durante cuatro días para cavar dos rutas simultáneas y rescatar a Hernán Gil.

Mientras intentaban rescatarlo, el hombre recibía hidratación a través de una sonda, toda vez que recibía aire mediante un tubo.

Para la AFP, el rescate con vida de Hernán Gil trae esperanza a una Venezuela en luto y con “escasas expectativas de encontrar sobrevivientes” a ocho días de los terremotos.

Hoy celebramos la vida de Hernán Gil. Gracias a los rescatistas nacionales e internacionales que pusieron su cuerpo, su tiempo y su alma en esta misión. pic.twitter.com/vSSFeNe6Jy — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026

Un país en ruinas por los sismos

Decenas de edificios en ruinas han sido marcados con la letra “D” de “deceased” (muerto, en inglés) para indicar que ese lugar ya fue inspeccionado por los rescatistas.

Alrededor de 58 mil edificios están dañados o completamente destruidos, según mostró la NASA en imágenes satélitales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que hay alrededor de 50 mil desaparecidos, mientras que el gobierno venezolano aseguró que había aproximadamente 30 mil personas en La Guaira, de las cuales solo 6 mil 461 fueron rescatadas.

Mientras tanto, en las redes sociales abundan fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.

855 edificios han sufrido daños y 189 colapsaron totalmente, pero no vamos a rendirnos, se han habilitado refugios seguros y se están inspeccionando las estructuras para planificar la reconstrucción. ¡Venezuela se levanta! #VenezuelaPorLaVida pic.twitter.com/sdi2xO1FOs — Stephanie M Arjona 🇻🇪 ❤️ (@StephGuaiqueri) July 2, 2026

Sobrevivir en Venezuela tras los sismos

En cambio, los sobrevivientes enfrentan un panorama complicado por la falta de alimentos y el colapso del sistema de salud, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Muchos permanecen en estacionamientos, canchas deportivas o campamentos a la intemperie.

“Aquí no estaba entrando nada (de ayuda). Desde anoche comenzaron a traernos agua”, relató a la AFP Fátima Berroterán, habitante de La Guaira.

Al menos 200 personas se encuentran en uno de los campamentos de #refugiados en La Guaira, #Venezuela, donde se mantienen de la ayuda humanitaria que les llega de distintas partes del mundo. Esta tarde, rescatistas de #Jordania sacaron el cuerpo de una mujer que estaba entre los… pic.twitter.com/7VOv4YC64u — Nacho Lozano (@nacholozano) July 2, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que hay riesgos de contraer enfermedades virales o infecciosas por la falta de servicios médicos y sanitarios.

El Gobierno de Venezuela ha estimado que existen casi 13 mil damnificados por los sismos; sin embargo, la ONU consideró que hay hasta 7 mil afectados. De igual forma, la ONU ha calculado que alrededor de 8 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria,

Los terremotos han dejado pérdidas que se calculan en 6 mil 700 millones de dólares en Venezuela, lo equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

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