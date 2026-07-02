EE. UU. presenta cargos por terrorismo contra líderes de Cárteles Unidos

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Cárteles Unidos operan principalmente en Michoacán. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) presentó una acusación formal contra dos presuntos altos mandos de Cárteles Unidos, organización criminal con presencia en Michoacán, por delitos relacionados con narcotráfico, terrorismo y uso de armas de fuego, como parte de su estrategia para desmantelar a los grupos criminales que operan dentro y fuera de su territorio.

De acuerdo con el DoJ, Juan José “Juanjo” Farías Mendoza, de 31 años, e Israel “Papo” Vega Farías, de 37, ambos originarios de Tepalcatepec, Michoacán, fueron acusados por un gran jurado federal del Distrito de Columbia. En caso de ser declarados culpables, ambos podrían enfrentar cadena perpetua.

¿Quiénes son los acusados y de qué los señala EE. UU.?

Según el Departamento de Justicia, Farías Mendoza y Vega Farías forman parte del círculo cercano de Juan José Farías Álvarez, alias “Abuelo”, identificado por las autoridades estadounidenses como el principal líder de Cárteles Unidos y acusado previamente dentro de la misma investigación.

HSI Knoxville is leading Operation Pelican Bones, working with federal, state, and local partners to disrupt the violent United Cartels.



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La acusación señala que ambos conspiraron para fabricar y distribuir metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de utilizar y portar armas de alto poder, incluidas ametralladoras y artefactos explosivos, durante las actividades de narcotráfico atribuidas a la organización.

El DoJ sostiene que Cárteles Unidos es uno de los mayores productores de metanfetamina del mundo y que cuenta con una red de distribución que opera en ciudades como Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago, además de extender sus operaciones a Europa, Australia y otras regiones.

También enfrentan cargos por terrorismo

El cargo por apoyo material a una organización terrorista extranjera deriva de que, en febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó oficialmente a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera, una clasificación que permite perseguir penalmente a quienes colaboren con el grupo, además de los delitos relacionados con el tráfico de drogas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la nueva acusación forma parte de una estrategia para atacar directamente la estructura de mando de la organización criminal y a las personas consideradas más cercanas a sus líderes.

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