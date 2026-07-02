Video: así fue el rescate de Hernán, hombre que permaneció más de 180 horas bajo escombros en Venezuela

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Recate de Hernán. Foto: Cruz Roja Mexicana

Más de 180 horas pasaron para que Hernán fuera rescatado de los escombros en los que quedó atrapado tras el colapso del Centro Comercial Galerías Playa Grande, en La Guaira, Venezuela, luego de los sismos que sacudieron la zona. La salida del guardia de seguridad fue captada en video y compartida por la Cruz Roja Mexicana.

Así rescataron a Hernán tras casi 200 enterrado en escombros

Al menos, 20 metros separaban a Hernán, 43 años, de los rescatistas quienes marcaban las estructuras que quedaron en pie con la letra “V” que indicaba que se trataba de una víctima con vida que sumó a los rescates que, por días, se han registrado en las zonas afectadas.

Recate de Hernán. Foto: Cruz Roja Mexicana Recate de Hernán. Foto: Cruz Roja Mexicana

Después de más de más de 100 horas ininterrumpidas de trabajos de los equipos de emergencia, Hernán logró dejar los escombros atrás. Rescatistas lo colocaron en una camilla y le suministraron suero.

Última Hora

¡Hernán está afuera!



Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana.



¡Lo hemos logrado! pic.twitter.com/NQDwDljrvj — Benemérita Cruz Roja Costarricense (@CruzRojaCRC) July 2, 2026

Las imagenes compartidas por la Cruz Roja muestran el momento en el que integrantes del equipo que laboró para rescatar a Hernán sube las escaleras de lo que quedó del centro comercial.

Recate de Hernán. Foto: Cruz Roja Mexicana Recate de Hernán. Foto: Cruz Roja Mexicana Recate de Hernán. Foto: Cruz Roja Mexicana

A metros de salir del colapsado edificio, la camilla fue colocada sobre el piso en donde pasó varios segundos, rodeado de rescatistas de diferentes nacionalidades.

A la cuenta de tres y entre solicitudes de ir espacio, Hernán salió, por fin, del derrumbe que por más de 180 horas lo tuvo cautivo.

En las imágenes se aprecia que, tras la salida de Hernán, en la calle, las personas que aguardaban silbaron y aplaudieron de jubilo por el rescate de un sobreviviente más. Mientras, al interior, dos rescatistas de la Cruz Roja se abrazaron por varios segundos.

🇻🇪 | URGENTE – DESASTRE EN VENEZUELA: Tras más de 120 horas, en un operativo de 100 rescatistas de 5 países, se logró rescatar con vida a Hernán Gil, un venezolano que quedó atrapado bajo los escombros en La Guaira luego del doble terremoto en Venezuela. pic.twitter.com/RvzAUUXfhh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 2, 2026

Los sismos en Venezuela han dejado, hasta el momento 2 mil 300 muertos y miles de desaparecidos.

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