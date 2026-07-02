¿Por qué este viernes 3 de julio será día feriado en Estados Unidos?

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Día de la Independencia de Estados Unidos. Foto: AFP

El día inhábil por el Día de la Independencia en Estados Unidos se adelantará para este viernes 3 de abril del 2026. Solo descansarán la mayoría de los trabajadores del gobierno federal.

Esta conmemoración se realiza cada 4 de julio por la aprobación de la Declaración de Independencia de 1776, con la que trece colonias se separaron de Reino Unido.

Por ello, esta fecha es reconocida como uno de los 11 días feriados federales, conforme al Código de Estados Unidos.

¿Por qué este año el descanso se recorre al 3 de julio?

Sin embargo, este año, el día feriado se recorrerá al viernes 3 de julio, debido a que el Día de la Independencia de Estados Unidos caerá en sábado durante este 2026.

Cuando un día feriado legal coincide en sábado, se aplica un día de observancia para el viernes inmediato anterior, de acuerdo con la Office of Personnel Management (OPM).

El día feriado legal sigue siendo el 4 de junio, toda vez que el día de observancia solo se aplica como día inhábil.

¿Qué trabajadores descansan?

El día inhábil de observancia por el Día de la Independencia solo aplica para la mayoría de los trabajadores del gobierno federal de Estados Unidos.

Dependencias que no trabajarán

Agencias del gobierno federal

La mayoría de las oficinas administrativas federales

Tribunales federales;

Diversas dependencias federales cuyos trabajadores reciben el beneficio del feriado

Dentro del servicio público, solo trabajarán aquellas áreas cuya labor sea considerada indispensable, como la seguridad.

Fuera de esto, todos los demás trabajadores de Estados Unidos no tendrán asueto por el Día de la Independencia de este 2026, a menos de que sus empleadores así lo decidan.

Por ello, funcionarán los:

Bancos

Comercios

Hoteles

Restaurantes

Supermercados

El aniversario 250 de Estados Unidos

La conmemoración tiene un significado especial por ser el aniversario 250 de Estados Unidos. El Congreso creó la Comisión del Semiquincentenario para coordinar los festejos nacionales, incluyendo actos cívicos, exposiciones, conciertos, programas educativos y demás.

Por su parte, el presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de un pasaporte conmemorativo que llevará su imagen. Comenzará a distribuirse durante el verano a quienes lo soliciten.

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