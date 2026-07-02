“No le tenemos miedo a la guerra”: Cuba responde a amenazas de Trump

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Díaz-Canel afirma que Cuba no tiene miedo a la guerra. Foto: AFP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su gobierno no busca una confrontación militar con Estados Unidos, aunque afirmó que el país está preparado para responder si se concreta alguna agresión, luego de las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la isla.

Durante una entrevista con el medio británico Sky News, el mandatario cubano sostuvo que existe una campaña de presión contra su gobierno, pero insistió en que Cuba defenderá su soberanía si fuera necesario.

“No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados”, declaró Díaz-Canel.

El mandatario calificó las declaraciones de Trump como parte de una “estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica”, aunque reconoció que su gobierno mantiene un estado de alerta ante la posibilidad de una escalada.

Díaz-Canel asegura que Cuba defenderá su soberanía

Durante la entrevista, el presidente cubano afirmó que Cuba es un país soberano y rechazó cualquier intento de intervención extranjera.

“Somos un país pacífico. No somos una amenaza para nadie. No vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a nuestra independencia”, expresó.

Asimismo, señaló que no existe autoridad moral ni legal para justificar una agresión contra la isla y consideró que las amenazas forman parte del contexto político de Estados Unidos.

Acusa intereses políticos detrás de las amenazas de Trump

Díaz-Canel aseguró que la administración de Donald Trump mantiene una estrecha relación con sectores del exilio cubano en Miami y afirmó que las declaraciones responden, en parte, a intereses electorales.

“La administración actual de Estados Unidos está profundamente comprometida con la mafia cubana basada en Miami. Están jugando con su base electoral”, afirmó.

Aunque dijo desconocer si un ataque es inminente, reconoció que las declaraciones del mandatario estadounidense obligan a Cuba a mantenerse preparada.

“Hay una amenaza y esa amenaza nos pone en alerta. Si hay un ataque, los cubanos responderán en unidad, firmeza y en defensa de nuestra soberanía”, sostuvo.

“Fidel nos enseñó que no hay enemigos invencibles”

Al ser cuestionado sobre la capacidad militar de Cuba frente al Ejército de Estados Unidos, Díaz-Canel respondió que la fortaleza de un país no depende únicamente de su capacidad armamentística.

“Fidel nos enseñó que no hay enemigos invencibles. Tal vez haya armas muy poderosas, pero también existen las convicciones y la decisión de los pueblos de defender su soberanía”, señaló.

Llama a evitar una confrontación entre ambos países

Pese a sus declaraciones sobre una eventual defensa militar, Díaz-Canel reiteró que la prioridad de su gobierno es evitar un conflicto y aseguró que tanto cubanos como estadounidenses podrían mantener una relación de cooperación.

“Lo más importante aquí es evitar la confrontación por el bien de ambos pueblos. Podemos compartir proyectos en ciencia, cultura, educación y muchas otras áreas”, dijo.

Díaz-Canel responsabiliza al embargo por la crisis en Cuba

Durante la entrevista, el mandatario también rechazó que el modelo comunista haya fracasado y volvió a atribuir la crisis económica que enfrenta la isla al embargo económico impuesto por Estados Unidos.

Las declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión entre ambos gobiernos, luego de que Donald Trump endureciera su discurso hacia Cuba y otros países de la región durante las últimas semanas.

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