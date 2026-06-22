Aún no hay ganador de la Presidencia de Colombia, aseguran Petro y Cepeda

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Fotos: Reuters

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, aseguró que reconoce el “primer resultado” del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, celebradas este domingo, al que se refirió como un dato “no oficial ni vinculante”, al tiempo que adelantó que su “grupo de testigos” impugnará 33 mil mesas repartidas por el territorio nacional.

A la par, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró a través de su cuenta de X que, debido a la diferencia tan cerrada, así como a supuestas irregularidades, aún no se puede determinar quién es el ganador, acotando que esperará hasta el escrutinio oficial.

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.



No sé puede proclamar ninguno presidente



Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.



Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

¿Qué pasa en Colombia?

“El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante”, manifestó Cepeda en rueda de prensa ante sus adeptos, agregando que si bien reconoce “su primer resultado”, no reconocerá el “resultado oficial del escrutinio” hasta que “se produzca el resultado final” del mismo y se hayan realizado las “verificaciones correspondientes”.

A renglón seguido, Cepeda anunció que su “grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país“ que habrán de ser “una por una objeto del escrutinio”.

Mientras que Gustavo Petro aseguró que algunas mesas de votación están registrando formularios sin las firmas de los jurados, por lo que llamó a los “abogados y abogadas demócratas” a acudir a las mesas de escrutinio, así como a impugnar los formularios no firmados.

Con ello, aseguró, su candidato, Iván Cepeda, podría superar el 0.3% que, aseguró, lo separa de Abelardo de la Espriella, a la vez que reiteró que el preconteo tendría irregularidades desde origen, siendo desarrollado por lo “hermanos Bautista”, a quienes durante la primera vuelta culpó de la ventaja que presentó el candidato de ultraderecha.

En ambas ocasiones, aseguró que el software utilizado para el preconteo registró datos de otras mesas, mientras que durante la tarde de este domingo afirmó que había personas votando en lugar de otros electores.

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