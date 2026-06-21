Abelardo de la Espriella, aliado de Trump e Israel, gana las elecciones presidenciales de Colombia

GENERANDO AUDIO...

Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones. Foto: AFP

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, apoyado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue elegido mandatario de Colombia el domingo, tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista, según el conteo preliminar del balotaje por parte de la autoridad electoral.

Esta elección es clave para determinar la suerte de las políticas de paz del primer gobierno de izquierda en la historia del país, que alcanzaron pocos avances, en medio de un pico de violencia y tensas relaciones con Washington.

Abelardo de la Espriella consigue triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia

En una de las votaciones más reñidas de la historia, el jurista sin experiencia política se impuso con un 49.6% de los votos, según el 99.7% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

Muy cerca quedó el senador Iván Cepeda (48.7%), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país que no podía presentarse a la reelección por ley.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, el abogado tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que anticipa un giro radical hacia la derecha: el recorte del tamaño del Estado en un 40%, la construcción de megacárceles, el porte de armas por parte de civiles, y una ofensiva sin tregua contra los grupos armados con apoyo de Washington e Israel.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña ha estado marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

De la Espriella culpa a Petro, a quien llama “jefe de la mafia” y amenaza con llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.

El abogado dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, se opone a la llamada “paz total” con la que Petro aspiraba enterrar décadas de conflicto armado.

Su discurso a favor de Washington, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.