Muere mujer tras impacto de un Tesla contra su casa en Texas

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Foto: Reuters

Una mujer de 76 años perdió la vida luego de que un vehículo Tesla que circulaba con un sistema de asistencia automatizada al conductor se impactara contra una vivienda en el estado de Texas, informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió la noche del viernes en la ciudad de Katy, ubicada al oeste de Houston. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, el conductor de un Tesla Model 3 aseguró que tenía activado el sistema de conducción asistida cuando perdió el control de la unidad.

A family’s ordinary evening turned into a nightmare when a Tesla came crashing through the front of their Texas home.



The crash killed 76-year-old Martha Avila Mantilla, according to her family. Investigators say the driver told authorities an automated driving assistance system… pic.twitter.com/FsUhI9Ptib — Fox News (@FoxNews) June 21, 2026

Tesla salió del camino y terminó dentro de una vivienda

Las primeras investigaciones indican que el automóvil abandonó su carril de circulación, salió de la carretera y atravesó a gran velocidad la fachada de una casa.

Dentro de la vivienda se encontraba Martha Ávila, de 76 años, quien fue alcanzada por el vehículo mientras permanecía en una de las habitaciones del inmueble.

Tras el impacto, equipos de emergencia trasladaron a la mujer en helicóptero a un hospital, donde posteriormente fue declarada muerta.

Autoridades investigan las causas del accidente

El conductor, identificado como Michael Butler, colaboró con las autoridades y no presentaba indicios de haber consumido alcohol u otras sustancias, según los reportes oficiales.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en la entrada de la vivienda muestran el momento en que el automóvil cruza el acceso y se incrusta en la construcción. Sin embargo, las autoridades aún no han determinado a qué velocidad circulaba el vehículo ni qué provocó la pérdida de control.

Los investigadores analizan si existió una falla humana, mecánica o relacionada con el sistema de asistencia a la conducción.

Sistema Autopilot vuelve a estar bajo escrutinio

El accidente vuelve a poner atención sobre la tecnología Autopilot de Tesla, diseñada para asistir al conductor en tareas como aceleración, frenado y dirección.

Aunque la empresa señala que los usuarios deben mantener las manos en el volante y permanecer atentos en todo momento, el sistema ha estado involucrado en diversas investigaciones y demandas en Estados Unidos.

En 2023, Tesla retiró más de dos millones de vehículos tras observaciones de reguladores federales sobre la necesidad de reforzar los mecanismos que garantizan la atención de los conductores cuando utilizan esta tecnología.