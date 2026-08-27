Auto embiste a peatones frente a estación de tren en Francia; hay 10 heridos

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Varios jóvenes estaban sentados cuando el vehículo los embistió FOTO: Reuters

Un automóvil embistió de forma deliberada a un grupo de peatones que se encontraba frente a la estación de tren de Caen, en el norte de Francia, la noche del miércoles 26 de agosto. El hecho dejó una persona muerta y 10 heridas, informaron autoridades locales.

David Claviere, prefecto del departamento de Calvados, confirmó que siete de los heridos se encontraban en estado crítico, mientras que otras tres personas estaban graves, pero su condición no era considerada crítica.

El conductor fue detenido después del atropellamiento. De acuerdo con Claviere, se trata de un hombre nacido en Rusia que no era conocido por los servicios de inteligencia. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál habría sido su motivación.

Un testigo relató a la televisora local BFMTV que varios jóvenes estaban sentados en una banca cuando el vehículo llegó y los embistió.

Otro testigo señaló que la mayoría de las víctimas eran de origen afgano y que se trataba de sus amigos. También aseguró que algunos sufrieron fracturas en piernas y dedos.

Siete heridos están en estado crítico tras atropellamiento

El prefecto de Calvados detalló que el saldo del incidente era de un muerto, siete heridos en estado crítico y tres personas en condición grave, aunque estas últimas no estaban consideradas en situación crítica.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué llevó al conductor a embestir al grupo de peatones frente a la estación de tren.

Policía investiga la motivación del conductor

La motivación del conductor todavía se desconoce. La Policía analiza las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta ahora, las autoridades únicamente han confirmado que el hombre fue arrestado y que no figuraba entre las personas conocidas por los servicios de inteligencia.

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