Antes y después de la devastadora riada: así lucen Nepal y Tíbet tras inundaciones

GENERANDO AUDIO...

Nepal y Tíbet quedan bajo el agua. Foto: AFP | Polícía de Nepal

Las inundaciones repentinas que golpearon la frontera entre Nepal y Tíbet dejaron un escenario de destrucción, con aldeas, caminos y vehículos arrastrados por el agua y el lodo.

Al menos 160 personas murieron y cientos más permanecen desaparecidas, mientras equipos de emergencia mantienen la búsqueda de sobrevivientes.

El desastre ocurrió en una zona montañosa cercana a la frontera entre Nepal y China, donde una crecida repentina provocó inundaciones y deslaves.

Antes de las inundaciones: una zona turística entre Nepal y Tíbet

Antes del desastre, la región era utilizada por habitantes locales y turistas extranjeros que recorren las rutas de montaña del Himalaya. Uno de los puntos afectados fue el distrito de Rasuwa, en Nepal, una zona cercana al paso fronterizo de Gyirong y a rutas utilizadas por viajeros y peregrinos.

Foto: AFP

Las autoridades reportaron que 403 turistas no habían sido localizados, de los cuales 341 eran extranjeros. Entre los desaparecidos había ciudadanos de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur, Ucrania y Estados Unidos.

El fenómeno también afectó infraestructura clave. Carreteras, puentes, viviendas y proyectos de energía resultaron dañados o destruidos.

Foto: AFP

Después: agua, lodo y destrucción tras la crecida

Las imágenes posteriores muestran un panorama completamente distinto.

El agua arrastró autobuses, automóviles y estructuras, mientras enormes cantidades de lodo y escombros cubrieron calles y edificios.

Un video de vigilancia difundido desde el lado chino de la frontera muestra una avalancha de lodo y rocas golpeando un edificio de varios pisos. En las imágenes se observa a personas corriendo para ponerse a salvo mientras la corriente avanza.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

En Nepal, la policía informó que había recuperado 157 cuerpos. China, por su parte, reportó tres fallecidos y 265 desaparecidos. La cifra conjunta elevó el saldo preliminar a al menos 160 muertos.

Foto: AFP

Equipos de rescate buscan a desaparecidos

Las labores de emergencia continúan en una región de difícil acceso. En Nepal, equipos de rescate realizan búsquedas terrestres y aéreas, mientras las autoridades mantienen la atención en las personas que siguen desaparecidas.

La policía nepalí confirmó el despliegue de personal para realizar rescates, búsquedas, entrega de ayuda y recuperación de cuerpos en las zonas afectadas.

Foto: AFP

¿Qué provocó las inundaciones en Nepal y Tíbet?

Las causas todavía son investigadas. Autoridades y especialistas han señalado como posibles factores un deslizamiento de tierra, rocas y nieve, posiblemente relacionado con actividad sísmica y el desprendimiento de hielo en una zona de alta montaña.

Por ahora, los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda mientras las autoridades evalúan los daños y el riesgo de nuevas crecidas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.