Equipos de rescate buscan a más de mil personas tras inundaciones y deslizamientos en la frontera de Nepal y Tíbet

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Nepal cifra en 823 el total de personas sin localizar. FOTO: AFP

Equipos de rescate buscan a 1,300 personas desaparecidas en la frontera entre Nepal y Tíbet, luego de las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que golpearon la zona y dejaron al menos 165 muertos.

El desastre afectó aldeas y pueblos ubicados a lo largo de los ríos Bhote Koshi y Trishuli. Entre los desaparecidos hay habitantes de la región, turistas extranjeros y peregrinos que se encontraban en la zona cuando ocurrió la emergencia.

Las labores de búsqueda continúan este jueves 27 de agosto, mientras autoridades de Nepal y China actualizan el número de víctimas. Del lado nepalí, la policía ha recuperado 162 cuerpos, mientras que otras 823 personas permanecen desaparecidas, de acuerdo con la agencia de gestión de desastres de Nepal.

Entre quienes siguen sin ser localizados se encuentran 579 turistas nepalíes y extranjeros. Las autoridades reportaron visitantes y peregrinos de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos.

También han sido mencionados viajeros procedentes de Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Ucrania.

Riadas arrasan casas, vehículos y comunidades

Un video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra el momento en que una fuerte corriente de lodo y escombros golpea un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para ponerse a salvo.

La riada también arrastró autobuses y automóviles. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el desastre fue causado por el colapso de un glaciar que generó un “flujo de escombros” y posteriores consecuencias catastróficas.

El torrente avanzó por comunidades cercanas a los ríos Bhote Koshi y Trishuli, con una fuerza similar a la de un tsunami.

China reporta 558 desaparecidos en Tíbet

Del lado chino, la prensa estatal informó que el deslizamiento de lodo alcanzó el puerto tibetano de Gyirong y dejó al menos tres muertos.

Además, las autoridades reportaron 558 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, aunque no detallaron sus nacionalidades.

Raju Bhadel, un residente nepalí de 56 años, contó que recibió una llamada de su cuñado después del desastre. Según relató, tres integrantes de la familia lograron ser rescatados, pero uno de sus hermanos permanece desaparecido.

Los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda en ambos lados de la frontera mientras continúa el conteo de víctimas.

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