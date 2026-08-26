VIDEO: helicóptero ultraligero choca con cables y se desploma en Italia; reportan dos muertos

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Helicóptero ultraligero choca contra cables en Italia. Foto: Getty

Un helicóptero ultraligero se estrelló la mañana de este 26 de agosto cerca de la presa de Campliccioli, en el municipio de Antrona Schieranco, en la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, Italia. Las dos personas que viajaban a bordo murieron, de acuerdo con medios locales.

En un video difundido tras el accidente se observa el momento en que la aeronave impacta contra cables de un teleférico, se incendia y posteriormente cae en una pradera cercana al embalse artificial.

🚨 #ALERTA | Un girocóptero chocó contra cables y se precipitó en el norte de Italia. pic.twitter.com/oC3phYSG10 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 26, 2026

Bomberos reportan dos personas muertas tras el incidente

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave habría chocado contra los cables del teleférico que conecta la zona de la presa de Camposecco; tras el impacto, la aeronave se incendió y terminó desplomándose cerca del lago Campliccioli, a una altitud considerable.

Las víctimas fueron identificadas por medios locales como un hombre de 62 años, residente de Premeno, y una mujer de 63 años, residente en Milán. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Verbano-Cusio-Ossola, el servicio de emergencias 118, equipos de rescate alpino y policías.

El cuerpo de bomberos informó sobre el accidente:

“Helicóptero ultraligero se estrella y se incendia al pie de la presa del lago Campliccioli; dos personas a bordo fallecieron”.

Elicottero ultraleggero precipita e va in fiamme ai piedi della diga del lago di Campliccioli, decedute le 2 persone a bordo: nella tarda mattinata di oggi l’intervento dei #vigilidelfuoco, con squadre a terra e l'elicottero Drago 171#26agosto #Verbania pic.twitter.com/Fqx0u75gNW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 26, 2026

Las imágenes documentan la dinámica del choque contra los cables y la posterior caída de la aeronave. Sin embargo, aún no se han dado a conocer las causas por las que seguía esa trayectoria, por lo que las autoridades deberán investigar las circunstancias que precedieron al accidente.

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