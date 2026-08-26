Gyirong, el corredor turístico del Himalaya entre China y Nepal, golpeado por el desastre

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Gyirong tiene alta importancia turística y comercial. Foto: Xhinhua

La tragedia que dejó al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos en la frontera entre China y Nepal golpeó directamente a Gyirong, uno de los corredores turísticos más importantes del Himalaya y la principal puerta de entrada terrestre para viajeros que cruzan entre Nepal y el Tíbet.

La crecida repentina de un río, acompañada por deslaves e inundaciones, arrasó comunidades, carreteras e infraestructura en ambos lados de la frontera, afectando una zona por la que cada año transitan miles de montañistas, peregrinos y turistas internacionales.

A massive landslide occurred on the border between China and Nepal.



Xi Jinping ordered the launch of a rescue operation and the evacuation of residents from dangerous areas. Road traffic across the border crossing has been suspended in Gyirong County, Shigatse Prefecture, and… pic.twitter.com/1bAzXlIFTj — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) August 26, 2026

La puerta de entrada al Himalaya

Ubicado en el suroeste de la prefectura de Shigatse, en la Región Autónoma del Tíbet, el puerto fronterizo de Gyirong conecta directamente con el distrito nepalí de Rasuwa.

Tras el cierre o las restricciones en otros pasos fronterizos por fenómenos climáticos ocurridos en años anteriores, Gyirong se convirtió en la principal ruta terrestre utilizada por extranjeros para viajar entre China y Nepal.

Su ubicación estratégica lo ha transformado en un punto de paso obligado para viajeros que buscan recorrer el Himalaya sin utilizar transporte aéreo.

Ruta clave hacia el Everest y el Monte Kailash

La importancia turística de Gyirong va mucho más allá del tránsito fronterizo.

Miles de montañistas utilizan esta ruta para acercarse a las regiones cercanas al Monte Everest, mientras que peregrinos procedentes de India y Nepal la emplean para llegar al Monte Kailash, uno de los destinos sagrados más importantes del hinduismo y el budismo.

La zona también destaca por un paisaje inusual dentro del Tíbet: profundos valles verdes, bosques y cañones que contrastan con las zonas áridas del altiplano tibetano.

Un corredor vital para el comercio

Además de su relevancia turística, Gyirong es uno de los principales puntos de intercambio entre China y Nepal.

Por este paso circulan mercancías, suministros y productos destinados a comunidades de montaña que dependen de la conexión terrestre para abastecerse.

La destrucción de carreteras y puentes amenaza ahora con afectar tanto la movilidad de personas como el flujo comercial entre ambos países.

Una avalancha de lodo arrasó la región

De acuerdo con autoridades chinas y nepalíes, una gigantesca masa de agua, lodo y rocas descendió desde la zona montañosa, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra que destruyeron infraestructura completa.

Reportes oficiales señalan que el fenómeno alcanzó alturas equivalentes a más de seis pisos y golpeó con especial fuerza a Gyirong y al distrito nepalí de Rasuwa.

La televisión estatal china CCTV informó que el desastre tuvo origen en un deslizamiento registrado del lado nepalí de la frontera.

Cientos de turistas siguen desaparecidos

El Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal reportó que 403 turistas permanecen desaparecidos, de los cuales 341 son extranjeros.

Entre ellos se encuentran viajeros de India, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y Corea del Sur.

Las autoridades continúan las labores de búsqueda, aunque los trabajos se han complicado por la destrucción de caminos y los constantes deslaves secundarios.

Rescate contrarreloj

Los equipos de emergencia enfrentan importantes dificultades para llegar a algunas zonas afectadas debido al colapso de las principales vías terrestres de comunicación.

Mientras continúan las operaciones de rescate, la catástrofe ha dejado temporalmente fuera de operación uno de los corredores turísticos y comerciales más importantes de toda la cordillera del Himalaya.

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