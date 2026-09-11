Vuelca autobús con 49 neerlandeses en Suiza y deja varios muertos

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Vuelca autobús en Suiza con 49 personas. Foto: AFP

Un autobús turístico con 49 ciudadanos neerlandeses volcó este jueves en Susch, Suiza, después de chocar contra una barrera de seguridad y salir de la carretera. El accidente dejó varias personas muertas y otras heridas, aunque las autoridades todavía no han informado la cifra exacta de víctimas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:45 horas, cuando el autobús circulaba de Zernez hacia Susch, en el cantón de Grisones, al este del país y cerca de Davos. Tras impactar contra la barrera, el vehículo terminó volcado sobre uno de sus costados.

Beim Unfall mit dem Reisecar gestern Abend in Susch starben fünf Personen, 40 Personen wurden verletzt. Dies ist die Abschlussmeldung zum Unfall: https://t.co/L4x8MlqIBW pic.twitter.com/6zRgoNdEV5 — Kantonspolizei GR (@KapoGR) September 11, 2026

Accidente de autobús deja muertos y heridos en Suiza

La Policía de Grisones calificó el hecho como un “grave accidente” y confirmó que hay varias personas fallecidas y otras heridas. Sin embargo, hasta el momento no ha precisado cuántas personas murieron ni cuántas resultaron lesionadas.

Al lugar fueron movilizados equipos de emergencia y fuerzas de intervención de otros cantones. Entre ellos participó la Policía Cantonal de St. Gallen, ubicada al norte de Grisones.

La Asociación General de Empresas de Viajes de los Países Bajos informó que en el autobús viajaban 49 ciudadanos neerlandeses, incluido el conductor. El vehículo pertenecía a una compañía de Países Bajos.

Presidente de Suiza expresa condolencias

Por su parte, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida.

“Mi más sincero pésame a las familias de quienes han perdido la vida”, señaló el mandatario, quien aseguró estar “profundamente conmocionado y consternado por el trágico accidente”.

I am deeply shocked and dismayed by today’s tragic accident involving a Dutch coach in Graubünden. At this painful time, my thoughts are with the victims and their loved ones. I offer my sincere condolences to the families of those who lost their lives.



I am very grateful for… — Guy Parmelin (@ParmelinG) September 10, 2026

Parmelin también agradeció el trabajo de los equipos de emergencia y aseguró que las autoridades competentes realizarán una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del accidente.

De este modo, la Policía de Grisones indicó que proporcionará más información conforme avance la investigación y se conozca el balance oficial de víctimas.

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