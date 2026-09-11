Vuelca autobús con 49 neerlandeses en Suiza y deja varios muertos
Un autobús turístico con 49 ciudadanos neerlandeses volcó este jueves en Susch, Suiza, después de chocar contra una barrera de seguridad y salir de la carretera. El accidente dejó varias personas muertas y otras heridas, aunque las autoridades todavía no han informado la cifra exacta de víctimas.
El siniestro ocurrió alrededor de las 16:45 horas, cuando el autobús circulaba de Zernez hacia Susch, en el cantón de Grisones, al este del país y cerca de Davos. Tras impactar contra la barrera, el vehículo terminó volcado sobre uno de sus costados.
Accidente de autobús deja muertos y heridos en Suiza
La Policía de Grisones calificó el hecho como un “grave accidente” y confirmó que hay varias personas fallecidas y otras heridas. Sin embargo, hasta el momento no ha precisado cuántas personas murieron ni cuántas resultaron lesionadas.
Al lugar fueron movilizados equipos de emergencia y fuerzas de intervención de otros cantones. Entre ellos participó la Policía Cantonal de St. Gallen, ubicada al norte de Grisones.
La Asociación General de Empresas de Viajes de los Países Bajos informó que en el autobús viajaban 49 ciudadanos neerlandeses, incluido el conductor. El vehículo pertenecía a una compañía de Países Bajos.
Presidente de Suiza expresa condolencias
Por su parte, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida.
“Mi más sincero pésame a las familias de quienes han perdido la vida”, señaló el mandatario, quien aseguró estar “profundamente conmocionado y consternado por el trágico accidente”.
Parmelin también agradeció el trabajo de los equipos de emergencia y aseguró que las autoridades competentes realizarán una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del accidente.
De este modo, la Policía de Grisones indicó que proporcionará más información conforme avance la investigación y se conozca el balance oficial de víctimas.
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