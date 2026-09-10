Bab el Mandeb, otro estrecho que cobra importancia tras el cierre iraní de Ormuz

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Bab el Mandeb. Foto AFP

Los hutíes de Yemen tomaron la ciudad portuaria de Moca y aumentaron la amenaza sobre Bab el Mandeb, un estrecho estratégico para el transporte marítimo y las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita tras el cierre iraní de Ormuz.

El avance ocurrió este jueves, cuando los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, se apoderaron de Moca, ubicada a unos 70 kilómetros al norte de Bab el Mandeb. En respuesta, Arabia Saudita, aliada del gobierno yemenita, realizó decenas de ataques aéreos con aviones F-15 y Typhoon.

La situación incrementó la presión sobre una de las principales rutas marítimas que conectan Asia y Europa mediante el mar Rojo y el canal de Suez.

¿Dónde se encuentra Bab el Mandeb?

El estrecho de Bab el Mandeb separa a Yemen, en la península arábiga, del Cuerno de África. Su ubicación permite conectar Europa con Asia mediante el mar Rojo, el canal de Suez y el Mediterráneo.

El nombre Bab el Mandeb significa en árabe “la puerta de los lamentos”.

El estrecho tiene aproximadamente 100 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho entre las localidades de Ras Menheli, en la costa yemení, y Ras Siyyan, en Yibuti.

Estos dos puntos marcan el límite entre el mar Rojo y el golfo de Adén.

¿Por qué Bab el Mandeb es estratégico?

Los barcos comerciales y petroleros procedentes de Asia utilizan Bab el Mandeb para llegar al mar Rojo y posteriormente continuar hacia el canal de Suez y el Mediterráneo.

La ruta también funciona en sentido contrario para el intercambio comercial entre Europa y Asia.

La importancia del estrecho aumentó para Arabia Saudita después del cierre iraní del estrecho de Ormuz. Ante esa situación, el país incrementó sus exportaciones de petróleo a través del puerto de Yanbu, ubicado en el mar Rojo.

Sin embargo, el tráfico marítimo por el canal de Suez ya había disminuido de manera importante después de los ataques de los hutíes contra embarcaciones que consideraban vinculadas con Israel.

Entre enero y agosto de 2026, el tráfico por el canal representó apenas algo más de la mitad de su nivel previo a la crisis, de acuerdo con datos de PortWatch del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizados por AFP.

Hutíes avanzan en Yemen y aumentan presión sobre la ruta

Los hutíes todavía no controlan las costas que bordean directamente Bab el Mandeb, pero el jueves tomaron Moca y mantienen bajo su control, más al norte, el puerto de Hodeida.

Testigos citados en el material señalaron que los rebeldes ingresaron a Moca mientras lanzaban consignas contra Estados Unidos e Israel.

Una fuente militar también informó sobre la toma de la isla de Zuqar, ubicada en el sur del mar Rojo, después de ataques con cohetes y un asalto terrestre respaldado por embarcaciones con combatientes.

Desde julio, los hutíes mantienen un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y han atacado algunos de sus barcos.

Los rebeldes, sin embargo, niegan que su objetivo sea cerrar Bab el Mandeb o imponer derechos de tránsito.

De acuerdo con el Institute for the Study of War, los hutíes buscan elevar el costo económico y político de la guerra para Riad con el objetivo de presionar a la monarquía saudí para que termine sus operaciones militares.

¿Qué impacto tiene Bab el Mandeb en el petróleo?

Antes de la guerra en Oriente Medio, Bab el Mandeb ya era una ruta importante para el transporte de petróleo. En 2023 concentraba 12% de los flujos mundiales, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Los ataques de los hutíes relacionados con la guerra en Gaza redujeron de manera considerable la navegación por la zona.

El cierre de Ormuz por parte de Irán convirtió posteriormente a Bab el Mandeb en una ruta de mayor importancia para las exportaciones saudíes.

Entre marzo y julio, las exportaciones de crudo desde Yanbu alcanzaron un promedio de 3.8 millones de barriles por día, aproximadamente cinco veces su nivel previo a la guerra, según Kpler.

Sin embargo, el volumen cayó a 1.5 millones de barriles diarios en agosto, después de que los hutíes retomaran sus ataques contra embarcaciones saudíes.

Para Andreas Krieg, especialista en seguridad del King’s College de Londres, el principal riesgo no necesariamente consiste en un cierre físico del estrecho, sino en mantener una situación de incertidumbre.

El precio del petróleo también registró un incremento este jueves. El Brent superó los 106 dólares por barril, su nivel más alto desde mayo.

¿Cómo se reactivó la guerra en Yemen?

La actual escalada en Yemen está relacionada con la guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidos por represalias de Teherán en la región.

Inicialmente, los hutíes se mantuvieron al margen del conflicto. Sin embargo, en julio permitieron el aterrizaje de un avión iraní en Yemen pese al control saudí del espacio aéreo.

La respuesta del gobierno respaldado por Arabia Saudita puso fin a la tregua acordada en 2022.

A partir de entonces, los rebeldes decretaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y aumentaron los ataques contra embarcaciones y territorio saudí.

El avance de los hutíes hacia la zona de Bab el Mandeb incrementa la presión sobre una ruta utilizada para el transporte marítimo entre Asia y Europa y sobre las exportaciones de petróleo provenientes del Golfo.

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