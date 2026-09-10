DEA incauta más de 900 kilos de metanfetamina ocultos en un cargamento de repollo

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DEA incauta más de 900 kilos de metanfetamina en repollos. Foto: DEA

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) incautó más de 900 kilos de metanfetamina que estaban ocultos en un cargamento de repollo en el Valle del Río Grande, al sur de Texas.

La droga fue localizada por agentes de la oficina de la DEA en McAllen, como parte de una investigación en la que participaron distintas agencias de seguridad estadounidenses.

🚨 2,000+ LBS. OF METH SEIZED 🚨

More than 2,000 pounds of methamphetamine concealed in a shipment of cabbage were seized by the #DEA McAllen office in the Rio Grande Valley. This major seizure is part of a a Homeland Security Taskforce investigation, conducted jointly with HSI,… pic.twitter.com/OhfIWgZh2d — DEAHouston (@DEAHOUSTONDiv) September 10, 2026

Más de 900 kilos de metanfetamina fueron ocultos entre repollos

De acuerdo con la DEA, el cargamento contenía más de 900 kilos de metanfetamina, una sustancia que fue localizada durante las labores de inspección realizadas por las autoridades en el sur de Texas.

“Más de 900 kilos de metanfetamina incautados. La oficina de la DEA en McAllen, Valle del Río Grande, incautó más de 900 kilos de metanfetamina ocultos en un cargamento de repollo”, señaló la autoridad.

En las imágenes difundidas sobre el aseguramiento se observa a agentes revisando las cajas que formaban parte del cargamento y retirando los productos utilizados para ocultar los paquetes con la droga.

La cantidad asegurada representa más de 900 kilogramos de metanfetamina, por lo que el operativo derivó en una importante incautación de esta sustancia en territorio estadounidense.

¿Qué agencias participaron en el operativo?

La DEA informó que el aseguramiento forma parte de una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, realizada de manera conjunta con otras agencias federales y estatales.

En las acciones participaron elementos de:

Homeland Security Investigations (HSI)

FBI

Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP)

Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP)

Departamento de Seguridad Pública de Texas (TXDPS)

DEA

La investigación conjunta permitió detectar el cargamento que transportaba la droga oculta entre las cajas de repollo.

La autoridad destacó que la colaboración entre las distintas corporaciones y las labores de aplicación de la ley permitieron concretar el aseguramiento.

Así fue localizada la droga en el cargamento de repollo

En el material difundido por las autoridades se aprecia el proceso de revisión del cargamento. Los agentes inspeccionaron las cajas y retiraron los productos que ocultaban los paquetes con metanfetamina, hasta acumular una gran cantidad de cajas y objetos relacionados con el aseguramiento.

Las imágenes muestran el volumen del cargamento intervenido y las labores realizadas por los agentes para separar los productos y localizar la sustancia.

El operativo se llevó a cabo en el Valle del Río Grande, una región ubicada en el sur de Texas, y estuvo encabezado por la oficina de la DEA en McAllen.

Hasta la información proporcionada en el material, las autoridades han destacado principalmente la cantidad de droga asegurada y la participación de las diferentes agencias en la investigación.

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