Rusia va a las urnas: ¿cuándo son las elecciones y qué se vota?

GENERANDO AUDIO...

Rusia se prepara para las elecciones legislativas. Foto: AFP

Rusia se prepara para sus elecciones parlamentarias de septiembre, una jornada clave para definir la composición de la Cámara Baja del Parlamento y medir el respaldo al presidente Vladímir Putin.

¿Cuándo son las elecciones en Rusia?

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó el decreto para convocar a los comicios; la jornada también contempla elecciones regionales y cargos de representación popular.

Las elecciones para renovar la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal rusa, están programadas para el 20 de septiembre de 2026. El proceso de elecciones en Rusia se desarrollará del 18 al 20 de septiembre.

Elecciones en Rusia: ¿qué se va a elegir?

Los ciudadanos elegirán a los 450 integrantes de la Duma Estatal, que tendrán un nuevo periodo legislativo de cinco años. Sin embargo, la jornada electoral será más amplia; están previstas más de 2 mil 200 elecciones de diferentes niveles. En total, estarán en juego cerca de 20 mil 700 cargos.

Entre los procesos previstos se encuentran:

La elección de dirigentes de 11 regiones

Elecciones parlamentarias en 39 regiones rusas

¿Cuándo son las elecciones en Rusia?

La fecha establecida para las elecciones parlamentarias de Rusia es el 20 de septiembre de 2026.

El 20 de septiembre se realizarán las votaciones y, posteriormente, comenzará el proceso de integración de la nueva Duma Estatal, además de la definición de los cargos regionales y legislativos que estarán en disputa.

La Justicia rusa excluyó a Yábloko, el único partido que se opone públicamente a la guerra en Ucrania, de los comicios parlamentarios por listas de partidos. Además, tribunales locales han revocado el registro de decenas de candidatos de esa formación que buscaban participar en elecciones regionales.

Entre los temas que han generado descontento se encuentran el impacto de la guerra en Ucrania, el aumento en el costo de productos básicos y las restricciones al acceso a internet y redes sociales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.