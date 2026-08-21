Avión se estrella en base militar de Alaska; mueren 8 personas

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Accidente aéreo en Alaska. Foto ilustrativa: AFP

Un avión se estrelló este jueves en una base aérea militar de Estados Unidos en Alaska, accidente que dejó ocho personas muertas, informó el ejército estadounidense. La aeronave, fletada por una empresa civil, cayó en el aeropuerto de la estación de radar de largo alcance de Cape Newenham, en el suroeste del estado.

Tras el accidente, equipos de rescate llegaron a la zona cercana al lugar del impacto y confirmaron que no hubo supervivientes, de acuerdo con el Mando de Alaska. Las autoridades no han informado públicamente qué actividad realizaban las personas a bordo en la estación militar.

Avión se estrella en Alaska y deja ocho muertos

El Mando de Alaska informó que el accidente ocurrió en las instalaciones de la estación de radar de largo alcance de Cape Newenham, un sitio utilizado para monitorear la actividad aérea en el estado. El avión era un Cessna 441, el cual era operado por la empresa de vuelos chárter Security Aviation.

Un portavoz militar señaló que el caso ya es investigado para determinar las causas del accidente aéreo. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles.

El ejército indicó que la identidad de las personas fallecidas será difundida una vez que sus familias hayan sido notificadas oficialmente. No obstante, se conoce que los tripulantes eran dos pilotos y seis pasajeros.

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