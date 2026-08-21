Delta y Aeroméxico podrán mantener su alianza en EE. UU. tras fallo judicial

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aerolíneas mantendrán su alianza en Estados Unidos. Foto: Reuters

La alianza comercial entre Delta Air Lines y Aeroméxico podrá continuar operando en Estados Unidos luego de que un tribunal de apelaciones revocara una orden emitida por la administración de Donald Trump que buscaba obligar a ambas aerolíneas a disolver su acuerdo conjunto.

La decisión representa un revés para el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT), que en septiembre de 2025 ordenó retirar la autorización de la sociedad que permite a ambas compañías coordinar horarios, tarifas y capacidad en los vuelos entre México y Estados Unidos.

Tribunal cuestiona criterios del gobierno estadounidense

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito concluyó que el Departamento de Transporte no justificó adecuadamente por qué aplicó criterios distintos a esta alianza respecto a otros acuerdos similares aprobados en el pasado.

De acuerdo con la resolución, las autoridades estadounidenses realizaron un análisis más limitado que en casos anteriores y exigieron requisitos que no impusieron a otras alianzas internacionales, como la existente entre aerolíneas de Estados Unidos y Japón.

El fallo calificó la actuación de la dependencia como “arbitraria y caprichosa” al tratar de manera diferente casos que consideró comparables.

La alianza opera desde hace casi una década

La sociedad entre Delta y Aeroméxico ha estado vigente durante cerca de diez años y es uno de los acuerdos más relevantes en el mercado aéreo entre ambos países.

Gracias a esta alianza, las compañías pueden coordinar parte de sus operaciones en rutas transfronterizas y ofrecer conexiones integradas a los pasajeros.

Delta además mantiene una participación accionaria cercana al 20% de Aeroméxico.

Gobierno de EE. UU. la consideró una competencia desleal

Cuando intentó cancelar el acuerdo, el gobierno estadounidense argumentó que se trataba de una especie de “colusión legalizada”.

Las autoridades señalaron que ambas empresas controlaban cerca del 60% de las operaciones en las rutas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los mercados aéreos más importantes de Norteamérica.

La medida formó parte de una serie de acciones emprendidas por Washington contra el sector aeronáutico mexicano por presuntos problemas de competencia.

Delta y Aeroméxico celebran la decisión

Tras conocerse el fallo, ambas aerolíneas expresaron su satisfacción.

Delta sostuvo que la alianza ha permitido ofrecer más opciones de viaje, una mejor conectividad y mayor competencia para los usuarios.

Por su parte, Aeroméxico afirmó que la decisión permitirá mantener una red más amplia de destinos y servicios para los pasajeros que viajan entre ambos países.

La disputa entre ambos gobiernos continúa

El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que evaluará las opciones legales disponibles tras la resolución judicial.

Además, reiteró que continuará las conversaciones con el Gobierno mexicano para atender las diferencias existentes en materia de aviación civil.

En acciones separadas durante 2025, Washington también revocó la autorización de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y canceló operaciones mixtas de pasajeros y carga provenientes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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