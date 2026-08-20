VIDEO: periodista mantiene la calma en vivo durante terremoto de 7.2 en Perú

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Terremoto de 7.2 sacudió Perú. Foto: Reuters

Una periodista de radio en Perú se volvió viral por la reacción que tuvo durante el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el país este jueves. Mientras otras personas abandonaban el estudio para ponerse a salvo, Katyusca Torres Aybar permaneció frente al micrófono y llamó a la audiencia a mantener la calma.

El momento quedó registrado en video y fue compartido posteriormente por la emisora La Exitosa, donde la conductora se encontraba transmitiendo desde el sexto piso de un edificio cuando comenzó el movimiento telúrico.

🔴🇵🇪 En medio del terremoto de 7,2 en Perú, una periodista continuó la transmisión de su medio con calma mostrando los elementos del kit de emergencia preparado previamente para una situación así.



En el video se puede apreciar a otros periodistas saliendo mientras la mujer… pic.twitter.com/bG3sKfHvNN — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 20, 2026

La transmisión continuó mientras temblaba

Las imágenes muestran a Torres Aybar al aire justo cuando inicia el sismo.

“Se está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantenga la calma. Sabemos que esto ya ha ocurrido durante la semana”, dice durante los primeros segundos de la transmisión.

Conforme el movimiento se intensifica y las cámaras comienzan a sacudirse, la periodista continúa informando e insiste en la importancia de seguir los protocolos de protección civil.

“Hay que tener ya preparada la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Le pedimos a la población que ejecute lo que ya ha preparado”, comentó al referirse a los planes familiares de emergencia.

Otros presentes abandonaron el estudio

Durante la grabación se observa cómo algunas personas que se encontraban en el estudio se levantan y salen del lugar para resguardarse.

Incluso, una de ellas se acerca para grabar con su teléfono celular la reacción de la conductora, quien permanece en su sitio describiendo lo que ocurre para la audiencia.

“Comprendemos que los invitados se retiran para salvaguardar su integridad. Está durando todavía, sentimos este movimiento. La experiencia nos tiene que demostrar que tenemos que estar tranquilos”, señaló.

La actitud de la comunicadora generó comentarios y reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron su serenidad durante la emergencia.

El sismo ocurrió en Ayacucho

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el terremoto tuvo una magnitud de 7.2 y se registró alrededor de las 13:00 horas, tiempo local.

🔴🔵 #FOTOS | Un sismo de magnitud 7.2 se registró en Ayacucho al promediar las 13:00 horas de este jueves, 20 de agosto. Según el reporte del IGP, el movimiento telúrico fue a 35 kilómetros al N de Coracora, en Parinacochas, con una profundidad de 35 kilómetros.



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El epicentro se localizó cerca de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, con una profundidad de 108 kilómetros.

El organismo informó que el movimiento alcanzó una intensidad de entre III y IV en la zona de Coracora.

Perú forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Según el IGP, cada año se registran alrededor de 400 sismos de magnitud 4.0 o superior en el país.

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