Francia quintuplicará policías en la frontera con España tras crisis migratoria en Ceuta

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Francia reacciona a crisis migratoria en España. Foto: AFP

Francia anunció que quintuplicará el número de policías y gendarmes desplegados como refuerzo en la frontera con España a partir del sábado, como respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos en los últimos días.

El anuncio fue realizado este viernes por el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, quien informó que el dispositivo fronterizo aumentará de manera gradual.

A través de un mensaje publicado en X, el funcionario explicó que los refuerzos se triplican con 184 policías, además de una vigilancia mediante drones.

Face à la situation à Ceuta, conformément à la demande du président de la République, le déploiement des renforts a débuté à la frontière espagnole :



Dès ce vendredi, en plus des moyens déjà déployés quotidiennement, les renforts sont triplés, avec 184 policiers mobilisés avec… https://t.co/WsytTKZU4d — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 31, 2026

Añadió que, a partir del sábado, el operativo será quintuplicado y alcanzará 334 policías y gendarmes. Esto además de los efectivos que habitualmente realizan labores de vigilancia en la frontera.

El ministro también indicó que se incrementarán los medios de vigilancia aérea y las patrullas en los trenes que cruzan la zona fronteriza.

Francia aumenta controles tras la crisis migratoria en Ceuta

La decisión del Gobierno francés se produce después de la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta, ubicado en el norte de África.

De acuerdo con las autoridades españolas, alrededor de 60 mil personas cruzaron la frontera desde Marruecos a partir del jueves.

Sin embargo, para la noche del viernes, aproximadamente 48 mil personas ya habían regresado a territorio marroquí, según la información oficial.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su respaldo al Gobierno español y aseguró que mantiene comunicación con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

¿Qué dijo Emmanuel Macron sobre la frontera con España?

En un mensaje difundido en X, Emmanuel Macron reiteró la solidaridad de Francia con España, su Gobierno y su población ante la situación registrada en Ceuta.

El mandatario francés recordó que Ceuta no forma parte del área de libre circulación hacia el resto del espacio Schengen, por lo que quienes ingresan al enclave no pueden desplazarse automáticamente al resto de Europa.

Macron también solicitó al Ministerio del Interior reforzar los controles en la frontera con España cuando sea necesario mediante el despliegue de cuatro unidades de fuerzas móviles, así como el uso de aviones y drones para fortalecer la vigilancia.

El refuerzo anunciado por el Gobierno francés se suma a las medidas adoptadas por distintos países europeos tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, mientras continúa el seguimiento de la situación en la frontera entre España y Marruecos.

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