Migración masiva en Ceuta, una emergencia sin precedentes entre España y Marruecos

GENERANDO AUDIO...

La ciudad autónoma de Ceuta, en España, enfrenta una de las mayores crisis en migración de los últimos años, luego del ingreso de más de 50 mil personas procedentes de Marruecos. De acuerdo con el periodista de RTVE, Luis Miguel Montes, al menos 57 migrantes fallecieron durante el intento de cruce y la mayoría de quienes lograron ingresar ya fueron devueltos a territorio marroquí.

En entrevista con A las Nueve en Uno, explicó que el Gobierno español desplegó al Ejército para reforzar la seguridad en las calles de Ceuta, mientras miles de migrantes comenzaron a regresar por sus propios medios. Sin embargo, advirtió que persiste la preocupación de que nuevos cruces puedan repetirse debido a la cercanía geográfica entre Marruecos y el enclave español.

El corresponsal señaló que la dimensión de la emergencia no tiene precedentes para la ciudad, ya que en pocas horas ingresó una cantidad de personas equivalente a más de la mitad de la población de Ceuta, que cuenta con menos de 80 mil habitantes. Esto, dijo, provocó temor entre los residentes y rebasó la capacidad de los servicios de atención a migrantes.

José Luis Montes explicó que la mayor parte de los migrantes cruzó nadando desde las costas marroquíes, bordeando un espigón hasta alcanzar territorio español. Aunque miles ya regresaron, advirtió que la facilidad para realizar ese recorrido mantiene la preocupación sobre posibles intentos de ingreso en los próximos días.

Tensión en la Unión Europea

Otro de los desafíos, indicó, será la atención de los menores de edad que lograron cruzar la frontera. Recordó que la legislación española impide su devolución inmediata, por lo que las autoridades deberán definir si son trasladados a otros puntos de la península para recibir atención especializada, en medio de una infraestructura que ya se encuentra saturada.

El periodista también señaló que la crisis ya abrió un nuevo debate dentro de la Unión Europea, especialmente por las implicaciones del espacio Schengen y las medidas adoptadas por algunos países frente al incremento de los flujos migratorios.

29 países integran Schengen. Mapa: UnoTV

Pese al incidente en Ceuta, destacó que el fenómeno no es nuevo y recordó que Marruecos ha sido señalado en otras ocasiones por utilizar la migración como un mecanismo de presión política hacia España.

Finalmente, José Luis Montes sostuvo que la emergencia rebasa el ámbito humanitario y se ha convertido en un problema de alcance geopolítico. Explicó que la oposición española atribuye parte de la presión migratoria a las recientes políticas de regularización impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez, mientras que, desde su análisis, también intervienen las redes dedicadas al tráfico de personas y la relación diplomática entre España y Marruecos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.