Hermano del “Mencho” se declara culpable por narcotráfico en EE. UU.

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Antonio Oseguera Cervantes se declaró culpable de narcotráfico. Foto: Cuartoscuro

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, se declaró culpable el jueves ante una corte de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico internacional y uso de armas de fuego, informó este viernes el Departamento de Justicia estadounidense.

De acuerdo con las autoridades, el mexicano de 67 años admitió haber participado en una conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, así como portar armas para facilitar las operaciones de la organización criminal con la que colaboraba.

Más de dos décadas ligado al tráfico de drogas

Según los documentos judiciales, Oseguera Cervantes participó durante más de 20 años en actividades de tráfico de drogas vinculadas a organizaciones criminales mexicanas.

Entre 2002 y 2010 operó como integrante del Cártel del Milenio, donde presuntamente supervisó la venta de narcóticos, el funcionamiento de laboratorios de metanfetamina y la obtención de precursores químicos utilizados para fabricar esa droga.

Las autoridades estadounidenses sostienen que durante ese periodo también participó en la distribución de cocaína y metanfetamina destinadas al mercado estadounidense.

Lo identifican como operador del CJNG

A partir de 2010, de acuerdo con la investigación, Antonio Oseguera comenzó a colaborar directamente con su hermano Nemesio Oseguera Cervantes, a quien el Departamento de Justicia identifica como cofundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los fiscales señalan que “Tony Montana” apoyó la expansión de las operaciones de narcotráfico del grupo criminal mediante el suministro de precursores químicos para laboratorios clandestinos, la distribución de drogas y la administración de recursos económicos derivados del tráfico de estupefacientes.

También lo acusan de participar en esquemas de lavado de dinero para transferir ganancias obtenidas en Estados Unidos hacia México mediante casas de cambio.

¿Qué cargos admitió?

Oseguera Cervantes se declaró culpable de:

Conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína

Conspiración para distribuir 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos

con destino a Estados Unidos Uso, portación y posesión de un arma de fuego para facilitar actividades de narcotráfico

Según el expediente, acostumbraba portar una pistola durante reuniones relacionadas con el tráfico de drogas y mientras supervisaba operaciones financieras de la organización.

Enfrentaría hasta dos cadenas perpetuas

La audiencia de sentencia fue programada para el próximo 13 de noviembre.

El Departamento de Justicia indicó que el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión, aunque la sanción máxima podría alcanzar dos cadenas perpetuas consecutivas, dependiendo de la determinación del juez federal.

La sentencia final será definida tras el análisis de las directrices federales de castigo y otros factores establecidos por la legislación estadounidense.

Fue trasladado a Estados Unidos en 2025

Antonio Oseguera fue trasladado de México a Estados Unidos en febrero de 2025, como parte de un procedimiento coordinado entre ambos gobiernos.

El caso es investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y forma parte de las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses contra organizaciones criminales transnacionales señaladas por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el crimen organizado.

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