Avión militar de India se estrella y mueren 5 soldados; investigan causas del accidente

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Mueren cinco soldados en avión militar de la India. Foto ilustrativa: Getty

Un avión militar de India se estrelló este sábado mientras intentaba aterrizar en una base aérea ubicada en Jorhat, en el noreste del país. El accidente dejó un saldo de cinco soldados muertos, según confirmó la Fuerza Aérea india.

Las autoridades militares informaron que la aeronave siniestrada era un Antonov AN-32, un avión de transporte utilizado para operaciones logísticas y traslado de personal. Tras el accidente, se ordenó una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Accidente de avión militar en India deja cinco muertos

A través de un comunicado, la Fuerza Aérea de India expresó sus condolencias por la muerte de los cinco militares que viajaban a bordo del aparato.

La institución no dio a conocer la identidad de las víctimas ni ofreció detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Medios locales difundieron imágenes del lugar del impacto, donde podía observarse una densa columna de humo negro y restos de la aeronave esparcidos en la zona cercana a la pista de aterrizaje.

Investigan causas del desplome del AN-32

Las autoridades ordenaron una investigación para determinar qué provocó el accidente del AN-32, uno de los principales aviones de transporte de la fuerza aérea india.

Aunque hasta el momento no existe una explicación oficial, especialistas analizarán las condiciones de la aeronave, las comunicaciones previas al aterrizaje y otros factores relacionados con la operación del vuelo.

El Antonov AN-32 es un bimotor de fabricación rusa que continúa en servicio dentro de las fuerzas armadas de India pese a su antigüedad.

Jorhat ya había registrado otro accidente similar

La base aérea de Jorhat ya había sido escenario de otro accidente relacionado con este mismo modelo de aeronave.

En 2019, un AN-32 que había despegado desde esa instalación se estrelló cerca de la frontera entre India y China, causando la muerte de 13 personas.

Actualmente, la Fuerza Aérea india opera alrededor de un centenar de estos aviones, que siguen desempeñando tareas de transporte militar en distintas regiones del país.

Las autoridades esperan que la investigación permita determinar las causas del accidente ocurrido este sábado y establecer si fue resultado de una falla técnica o de otro factor operativo.

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