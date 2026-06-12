Video: así fue el bombardeo del ejército colombiano contra el Clan del Golfo; hay 9 muertos

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Clan del Golfo es el más grande de Colombia. Foto: Ejército Nacional de Colombia

Una ofensiva del Ejército de Colombia contra el Clan del Golfo, considerado el grupo narcotraficante más grande del país, dejó al menos nueve presuntos integrantes muertos en una operación militar realizada en el departamento de Chocó, al noroeste del país.

El ataque ocurrió a poco más de una semana de la segunda vuelta presidencial colombiana y fue difundido por el comandante de las Fuerzas Armadas, Hugo López, quien compartió en redes sociales imágenes aéreas del bombardeo y fotografías del armamento asegurado tras la operación.

Bombardeo contra el Clan del Golfo en el Chocó



Tropas del @COL_EJERCITO, @ArmadaColombia y @FuerzaAereaCol, con apoyo de la @PoliciaColombia, ejecutaron una contundente operación en Nuquí, Chocó, contra la Subestructura Jhon Fredy Orjuela del GAO Clan del Golfo.



Este bombardeo… pic.twitter.com/QA1gQD9G00 — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) June 12, 2026

Video muestra el momento del bombardeo contra el Clan del Golfo

El video publicado por las Fuerzas Armadas colombianas tiene una duración de apenas 11 segundos y muestra el momento en que una aeronave registra una explosión de gran magnitud en una zona selvática de Chocó, donde opera el Clan del Golfo.

Además de las imágenes del ataque, las autoridades difundieron otro material audiovisual en el que se observan fusiles, cargadores y municiones presuntamente decomisados durante el operativo.

De acuerdo con el Ejército colombiano, la acción militar permitió afectar la estructura logística y operativa de la organización criminal, que mantiene presencia en varias regiones del país.

Operativo ocurre mientras Gobierno mantiene diálogos con el grupo criminal

La operación se produjo en medio de los acercamientos que el Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene desde el año pasado con representantes del grupo armado en Catar.

El Clan del Golfo, surgido de estructuras paramilitares, es una de las organizaciones señaladas por las autoridades colombianas como responsables de actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y violencia armada en distintas regiones del país.

#LoÚltimo| Nuestras tropas, junto a la @ArmadaColombia y la @FuerzaAereaCol, con apoyo de la @PoliciaColombia, ejecutaron una importante operación militar contra integrantes del grupo armado organizado residual Clan del Golfo, en zona rural de Nuquí, #Chocó.



Como resultado de… pic.twitter.com/ujfzG9GoXO — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 12, 2026

Aunque se esperaba que algunos integrantes del grupo participaran en procesos de concentración en zonas especiales para avanzar en eventuales acuerdos, recientemente representantes legales de la organización reconocieron que sería difícil alcanzar un pacto definitivo antes de que concluya la actual administración.

Seguridad domina la campaña rumbo al balotaje presidencial

El bombardeo ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Colombia, tema que se ha convertido en uno de los ejes centrales de la campaña presidencial.

Los colombianos acudirán a las urnas el próximo 21 de junio para elegir entre Iván Cepeda, identificado con la continuidad de la estrategia de diálogo impulsada por Petro, y Abelardo de la Espriella, quien ha prometido una política de mano dura contra los grupos criminales.

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