Juez ordena retirar nombre de Donald Trump del Kennedy Center; trabajos comienzan

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Nombre de Trump será retirado del Kennedy Center. Foto: AFP

El Kennedy Center deberá retirar el nombre de Donald Trump luego de que, este viernes, un juez federal de Estados Unidos rechazara una solicitud para frenar la ejecución de una orden judicial que considera ilegal el cambio de nombre del recinto cultural.

El juez federal Christopher Cooper emitió la decisión y determinó que únicamente el Congreso tiene facultades para modificar la denominación oficial del centro. Por lo tanto, el rebautizo que realizó la junta directiva carece de sustento legal.

Retiro del nombre de Trump del Kennedy Center sigue adelante

Cooper rechazó el viernes una petición presentada por la junta directiva del Kennedy Center y el Departamento de Justicia para suspender temporalmente el retiro del nombre de Donald Trump. El juez argumentó que el interés público difícilmente puede favorecer la continuidad de una acción gubernamental que considera ilegal.

En un fallo emitido el 29 de mayo, ordenó retirar el nombre de Trump de la fachada del recinto y de cualquier material relacionado con la institución en un plazo de 14 días.

Aunque el nombre ya fue eliminado del sitio web oficial, trabajadores comenzaron las labores para retirarlo del edificio durante la noche de este viernes.

Junta directiva busca frenar la orden judicial

Tras el nuevo revés judicial, la junta directiva del centro y el Departamento de Justicia presentaron una apelación ante una instancia superior para intentar detener la remoción. Por su parte, de acuerdo con medios estadounidenses, el Kennedy Center también solicitó una prórroga de 12 horas para completar los trabajos, debido a tormentas eléctricas que retrasaron las labores.

Del mismo modo, el director ejecutivo del recinto, Matt Floca, explicó que las condiciones climáticas impidieron avanzar con seguridad y que el proceso concluiría durante la madrugada.

BREAKING: Trump admin asks for a 12 hour delay in removing Trump's name from Kennedy Center, saying work got delayed due to thunderstorms.



Crowd (including Rep. Beatty) has been outside the center most of the evening. pic.twitter.com/1QvXnuj5rw — Kyle Cheney (@kyledcheney) June 13, 2026

Polémica por el control de Trump sobre el recinto cultural

La controversia comenzó después de que Donald Trump asumiera el control de la junta directiva del centro al inicio de su segundo mandato presidencial. Posteriormente, el organismo aprobó renombrar el recinto como “Trump Kennedy Center” e incorporó el apellido del mandatario en la fachada principal. Tras la decisión, varios artistas cancelaron presentaciones programadas en el recinto.

Además del retiro del nombre, el juez también bloqueó temporalmente una propuesta impulsada por Trump para cerrar el centro durante dos años con el argumento de realizar renovaciones.

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