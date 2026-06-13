Selección de Inglaterra sufre robo de equipo antes de debutar en Mundial 2026

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Selección de Inglaterra sufre robo previo a su debut en el Mundial. Foto: Getty

La Selección de Inglaterra reportó el robo de parte de su equipamiento deportivo mientras se trasladaba hacia su campamento base en Kansas City, Estados Unidos, a pocos días de su debut en el Mundial 2026.

De acuerdo con la Asociación Inglesa de Futbol (FA), el incidente ocurrió durante el traslado terrestre del material desde West Palm Beach, Florida, donde el equipo realizó sus primeros entrenamientos, hacia la sede donde disputará la fase de grupos del torneo.

England have been victims of a theft of their training equipment, after vehicles transferring kit to their Kansas City training base were broken into. pic.twitter.com/UaIhSTVrle — BBC Sport (@BBCSport) June 13, 2026

Robo de equipo de Inglaterra genera investigación en Mundial 2026

Tras ello, las autoridades de Kansas City abrieron una investigación para esclarecer el robo y localizar los artículos desaparecidos. Según los primeros reportes, los vehículos que transportaban el material fueron forzados durante el trayecto.

Entre los objetos sustraídos se encuentran balones oficiales, botines de futbol, equipo de entrenamiento, computadoras, pizarras tácticas, dispositivos de análisis de rendimiento y material utilizado por el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel.

Autoridades investigan robo en Kansas City

A su vez, el Departamento de Policía de Kansas City informó que investiga el posible robo de equipamiento perteneciente a la delegación inglesa.

Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City con algunos objetos faltantes. La investigación sigue en curso.

Reportes de medios británicos señalan que hubo detenciones relacionadas con el caso, aunque las autoridades no han brindado más detalles al respecto.

Inglaterra mantiene preparación para debut mundialista

Pese al incidente, la selección inglesa continúa con su calendario de actividades rumbo a su debut en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Thomas Tuchel tiene programado su debut el próximo miércoles frente a Croacia dentro del Grupo L, el cual también integran Ghana y Panamá.

La Federación Inglesa trabaja para reponer el material extraviado y evitar afectaciones en la preparación del conjunto considerado uno de los candidatos a pelear por el título. Mientras tanto, las investigaciones continúan su curso.

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