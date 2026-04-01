Avión militar ruso se desploma en Crimea con 29 personas a bordo; no hay sobrevivientes

GENERANDO AUDIO...

Avión militar. Foto: Reuters/Ilustrativa

Un avión militar Antonov An-26 se estrelló en la península de Crimea, dejando un saldo de 29 personas muertas, informaron autoridades rusas. El accidente ocurrió cuando la aeronave realizaba un vuelo programado.

Accidente de avión militar en Crimea deja 29 muertos

De acuerdo con la agencia de noticias TASS, el Ministerio de Defensa de Rusia habría confirmado que en el avión militar viajaban:

6 tripulantes

23 pasajeros

“El equipo de búsqueda y rescate ha localizado el lugar del siniestro de la aeronave An-26. Según los informes desde el lugar, los seis tripulantes y los 23 pasajeros a bordo murieron”, indicó TASS citando al Ministerio de Defensa.

De acuerdo con las autoridades, “hacia las 18:00, hora de Moscú, se perdió el contacto con el avión de transporte militar An-26 mientras realizaba un vuelo programado sobre la península de Crimea”.

Hasta el momento, se reporta que entre los restos del aparato no se observaron signos de impacto externo, por lo que el accidente pudo ser provocado por un fallo técnico.

Sin embargo, autoridades no han confirmado ni dado más detalles respecto a las causas del accidente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.