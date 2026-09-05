Avión militar se estrella frente a miles de personas durante exhibición en Grecia

GENERANDO AUDIO...

Avión militar. Foto: AFP ilustrativa.

Un avión de combate F-4 Phantom se estrelló este sábado durante una exhibición aérea en Grecia, en la base aérea de Tanagra, cerca de Atenas, mientras realizaba maniobras como parte de la Semana de la Aviación de Atenas.

El avión militar, perteneciente a la Fuerza Aérea Helénica, acababa de despegar cuando perdió altitud repentinamente y terminó estrellándose. En la aeronave viajaban dos pilotos, cuyo estado se desconoce.

Avión F-4 Phantom se estrella durante exhibición en Grecia

El accidente ocurrió durante la exhibición aérea Athens Flying Week, un evento que reúne cada año a miles de personas. De acuerdo con un periodista de la cadena pública ERT que se encontraba en el lugar, el avión perdió altitud poco después de despegar y se precipitó contra el suelo.

Tras el impacto se produjo una explosión, mientras las personas que asistían a la exhibición se encontraban en la zona.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que el avión de combate se estrella durante la exhibición, así como la reacción de algunas de las personas que se encontraban presenciando el espectáculo.

🇬🇷 Hellenic Air Force F-4E Phantom II crashed while performing at Athens Flying Week 2026 at Tanagra Air Base on Saturday, killing both pilots.#Greece #HellenicAirForce #F4EPhantomII pic.twitter.com/7qCNG6C7m8 — DefPost (@defpostmedia) September 5, 2026

‼️ WATCH: 🇬🇷 Footage captures the moment a Hellenic Air Force F-4 crashed during a solo display at the Athens Flying Week air show in Tanagra, Greece. pic.twitter.com/urmIV4o8VN — The Observer Lens (@TheObserverLens) September 5, 2026

NEW: A Hellenic Air Force F-4E Phantom II has crashed while performing a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece.



No parachutes were visible following the crash, and there is no official confirmation regarding the condition of the crew. pic.twitter.com/zrCHC8g3vl — Tabz (@TabzLIVE) September 5, 2026

BREAKING: A Greek Air Force F-4 Phantom crashed at Tanagra Air Base during Athens Flying Week.



There is no official update yet on the crew’s condition or the cause of the crash.pic.twitter.com/N9GOumMn2K — Clash Report (@clashreport) September 5, 2026

Hasta el momento, las circunstancias que provocaron el accidente no han sido determinadas.

¿Qué se sabe de los pilotos del avión militar?

El F-4 Phantom II era una aeronave biplaza de la Fuerza Aérea Helénica, por lo que llevaba a dos pilotos a bordo cuando ocurrió el accidente.

Según información citada por el diario Ta Nea, un portavoz de la Fuerza Aérea Helénica señaló que los pilotos no tuvieron tiempo de activar el sistema de eyección automática antes de que el avión se estrellara.

Los equipos que participan en las labores posteriores al accidente trabajan en la localización de los dos tripulantes. La información disponible hasta el momento no confirma su estado.

Bomberos y ambulancias acuden al lugar del accidente

Después de que el avión militar se estrellara, equipos de emergencia acudieron a la base aérea de Tanagra para atender la situación.

Un helicóptero de los bomberos fue enviado al lugar para participar en las labores destinadas a controlar el fuego generado después del impacto. También acudieron ambulancias y otros equipos de emergencia al sitio del accidente.

Ministro de Defensa de Grecia visita el lugar

El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, tenía previsto viajar a Tesalónica para asistir a una feria; sin embargo, canceló ese desplazamiento después de conocer el accidente.

Por el momento, las autoridades no han informado las circunstancias exactas que llevaron a la aeronave a perder altitud poco después del despegue.

La información sobre los dos pilotos permanece pendiente de confirmación oficial.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.