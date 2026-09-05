Avión militar se estrella frente a miles de personas durante exhibición en Grecia
Un avión de combate F-4 Phantom se estrelló este sábado durante una exhibición aérea en Grecia, en la base aérea de Tanagra, cerca de Atenas, mientras realizaba maniobras como parte de la Semana de la Aviación de Atenas.
El avión militar, perteneciente a la Fuerza Aérea Helénica, acababa de despegar cuando perdió altitud repentinamente y terminó estrellándose. En la aeronave viajaban dos pilotos, cuyo estado se desconoce.
Avión F-4 Phantom se estrella durante exhibición en Grecia
El accidente ocurrió durante la exhibición aérea Athens Flying Week, un evento que reúne cada año a miles de personas. De acuerdo con un periodista de la cadena pública ERT que se encontraba en el lugar, el avión perdió altitud poco después de despegar y se precipitó contra el suelo.
Tras el impacto se produjo una explosión, mientras las personas que asistían a la exhibición se encontraban en la zona.
Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que el avión de combate se estrella durante la exhibición, así como la reacción de algunas de las personas que se encontraban presenciando el espectáculo.
Hasta el momento, las circunstancias que provocaron el accidente no han sido determinadas.
¿Qué se sabe de los pilotos del avión militar?
El F-4 Phantom II era una aeronave biplaza de la Fuerza Aérea Helénica, por lo que llevaba a dos pilotos a bordo cuando ocurrió el accidente.
Según información citada por el diario Ta Nea, un portavoz de la Fuerza Aérea Helénica señaló que los pilotos no tuvieron tiempo de activar el sistema de eyección automática antes de que el avión se estrellara.
Los equipos que participan en las labores posteriores al accidente trabajan en la localización de los dos tripulantes. La información disponible hasta el momento no confirma su estado.
Bomberos y ambulancias acuden al lugar del accidente
Después de que el avión militar se estrellara, equipos de emergencia acudieron a la base aérea de Tanagra para atender la situación.
Un helicóptero de los bomberos fue enviado al lugar para participar en las labores destinadas a controlar el fuego generado después del impacto. También acudieron ambulancias y otros equipos de emergencia al sitio del accidente.
Ministro de Defensa de Grecia visita el lugar
El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, tenía previsto viajar a Tesalónica para asistir a una feria; sin embargo, canceló ese desplazamiento después de conocer el accidente.
Por el momento, las autoridades no han informado las circunstancias exactas que llevaron a la aeronave a perder altitud poco después del despegue.
La información sobre los dos pilotos permanece pendiente de confirmación oficial.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.