Dos explosiones sacuden cuartel militar en Bolivia; reportan 2 muertos y 81 heridos

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Hay al menos 2 muertos y 7 desaparecidos. Foto: AFP

Dos fuertes explosiones registradas en una instalación militar de Bolivia dejaron al menos 2 personas muertas, 7 desaparecidas y 81 heridas, informó el Ministerio de Defensa de ese país.

El incidente ocurrió este viernes en Viacha, ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de La Paz, alrededor de las 14:30 horas locales. En el lugar se almacenaba material pirotécnico y la segunda detonación fue de mayor intensidad.

An explosion at a military barracks in Viacha, Bolivia, has killed at least 10 people and injured dozens following a blast at a facility storing fireworks and other pyrotechnics. pic.twitter.com/JMABOixT1B — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 5, 2026

¿Qué pasó en el cuartel militar de Viacha?

De acuerdo con las autoridades bolivianas, la primera explosión habría involucrado pólvora negra utilizada en material pirotécnico almacenado dentro de la instalación.

Después ocurrió una segunda detonación, de mayor magnitud, aunque hasta ahora no se ha determinado qué material la provocó.

El Ministerio de Defensa aclaró que no se detonó ningún tipo de armamento bélico.

🇧🇴 ÚLTIMA HORA: La policía confirma al menos dos fallecidos, 59 heridos y siete desaparecidos tras explosión en cuartel militar de Viacha, Bolivia. pic.twitter.com/0VtZy6ntAy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 5, 2026

Los fallecidos y las siete personas reportadas como desaparecidas son militares que se encontraban en la instalación, según la dependencia.

De los 81 heridos, dos se encuentran graves.

Explosiones provocaron daños en viviendas y evacuaciones

La fuerza de las detonaciones afectó viviendas cercanas al cuartel. Vecinos reportaron ventanas rotas y escombros, mientras una columna de humo negro pudo observarse sobre la zona.

Las autoridades evacuaron a habitantes de los alrededores hacia un albergue temporal debido a los daños provocados por la onda expansiva.

Earlier today, two explosions occurred at the General Maintenance Center of the RAM-2 “Bolívar” Mechanized Artillery Regiment in Viacha, La Paz Department, Bolivia.



The explosions were reported at around 2:30 PM in an area used to store pyrotechnic materials belonging to the… pic.twitter.com/iiJeNZ1h2d — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 5, 2026

El suministro de electricidad también fue interrumpido en el área afectada.

Mientras tanto, bomberos utilizaron camiones cisterna para controlar los puntos de calor y evitar nuevos incidentes. Las autoridades señalaron que el lugar ya se encuentra bajo control y que posteriormente comenzarán los trabajos para retirar los escombros.

¿Por qué explotó el cuartel militar de Bolivia?

La causa de las detonaciones todavía no está confirmada.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ordenó una investigación para determinar qué ocurrió, revisar si se cumplieron los protocolos de seguridad y establecer posibles responsabilidades.

La Fiscalía ya abrió una investigación penal por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos, mientras investigadores se trasladaron al lugar para recabar evidencias.

Las autoridades continuarán con las labores de búsqueda de las personas desaparecidas y con la atención de los heridos mientras se determina qué provocó la segunda explosión.

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