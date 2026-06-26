Aeronave impacta la Torre CITIC en Beijing; autoridades mantienen abierta la investigación

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Un avión se impacta en la Torre CITIC. Foto: AFP

Una avioneta se estrelló este viernes 26 de junio de 2026 contra la Torre CITIC de Beijing, el rascacielos más alto de la capital china, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación del accidente y todavía no confirman si hay víctimas mortales ni el número de personas que viajaban en la aeronave.

Los hechos ocurrieron en la Torre CITIC, también conocida como China Zun, un edificio de 109 pisos ubicado en la zona de Guomao, el principal distrito financiero de Beijing, dentro del distrito de Chaoyang.

A single-engine Sunward SA-60L Aurora aircraft with registration B-12PP, flown by a lone pilot struck the CITIC tower in Beijing, reportedly around the mid-levels, around 65th floor area today.



The aircraft was completely damaged on impact, also made a visible hole in the glass… pic.twitter.com/ffgTdTffmE — FL360aero (@fl360aero) June 26, 2026

Las primeras versiones indican que el código de registro del avión corresponde a una aeronave ligera de fabricación nacional, identificada como un Sunward SA 60L Aurora, propiedad de una empresa local de aviación general.

Los primeros reportes señalaron que varias personas resultaron lesionadas, aunque las autoridades chinas no han emitido un balance oficial sobre el número de afectados ni sobre la existencia de fallecidos.

¿Qué se sabe del accidente en la Torre CITIC de Beijing?

Hasta el cierre de esta información permanecían sin respuesta varios aspectos fundamentales del accidente.

Las autoridades no han precisado:

Si hubo personas fallecidas

El número de ocupantes de la avioneta

El punto exacto desde donde despegó la aeronave

Qué ocurrió durante los minutos previos al impacto

Las causas que provocaron el choque

La base de datos Aviation Safety Network registró el hecho como un accidente e identificó la aeronave como un Sunward SA 60L Aurora matrícula B-12PP. Sin embargo, la organización aclaró que la información disponible proviene, por ahora, de fuentes no oficiales.

De acuerdo con ese registro, tanto el origen como el destino del vuelo correspondían al aeropuerto Beijing Shifosi, ubicado al noreste del municipio de Beijing.

Las autoridades tampoco han informado si el vuelo tenía carácter privado, comercial o de otra naturaleza.

Videos muestran el impacto y la evacuación

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la avioneta impactó la parte superior de la Torre CITIC.

Las imágenes también captaron fragmentos del aparato desprendiéndose del edificio y cayendo hacia el exterior, mientras otras grabaciones muestran la evacuación de personas que se encontraban dentro del inmueble.

Fotografías tomadas en la zona muestran un orificio visible en la fachada de cristal del rascacielos, ubicado a gran altura, así como restos de la aeronave sobre una vialidad cercana.

Otras imágenes registran daños en vehículos estacionados en las inmediaciones y piezas del avión cayendo desde varios metros de altura.

Testigos describen el operativo tras el choque

Marcos Sabio, un ciudadano español residente en Beijing, relató a EFE que trabaja en un edificio contiguo al lugar del accidente.

Según explicó, alrededor de las 18:00 horas locales acudió al gimnasio ubicado en la quinta planta de su edificio cuando escuchó un fuerte ruido, observó humo y poco después recibió un mensaje de su empresa informando que un avión había chocado contra el edificio de enfrente.

Al salir a la calle encontró un amplio despliegue policial, cortes de circulación y agentes que pedían a las personas alejarse del lugar.

Otro ciudadano español que pidió mantener el anonimato declaró a EFE que observó decenas de patrullas, ambulancias y el cierre de ambos sentidos de la vialidad cercana.

Por su parte, una mujer identificada con el apellido Lin declaró al diario hongkonés South China Morning Post que fue evacuada de emergencia de la Torre CITIC alrededor de las 18:00 horas locales.

Autoridades mantienen silencio sobre el accidente

Hasta el momento, las autoridades chinas no han emitido una versión oficial sobre las circunstancias del accidente.

Tampoco han informado si el impacto obedeció a una falla mecánica, una pérdida de control de la aeronave o alguna otra causa.

Las imágenes del accidente comenzaron a difundirse ampliamente en la red social X. Sin embargo, búsquedas realizadas en plataformas chinas como Weibo y Douyin no mostraban resultados recientes relacionados con el hecho, pese a que ocurrió en una de las zonas más transitadas de Beijing.

La Torre CITIC es el rascacielos más alto de Beijing

La Torre CITIC, conocida también como China Zun, tiene una altura de 528 metros y fue inaugurada en 2018, convirtiéndose desde entonces en el edificio más alto de Beijing.

El inmueble domina el perfil urbano del distrito financiero de la capital china y se ubica cerca de otros edificios emblemáticos, entre ellos la sede de la cadena estatal CCTV.

Su construcción generó atención después de que el diario hongkonés Ming Pao informara que desde sus niveles superiores era posible observar zonas del complejo de Zhongnanhai, donde se ubican instalaciones relacionadas con los principales dirigentes del Partido Comunista Chino. Esa información nunca fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Posteriormente, las modificaciones realizadas en las plantas superiores fueron atribuidas oficialmente a medidas de seguridad contra incendios en edificios de gran altura.

En 2021, China prohibió la construcción de nuevos rascacielos con más de 500 metros de altura y estableció restricciones para edificios superiores a 250 metros, dentro de una política relacionada con la seguridad estructural de este tipo de inmuebles.

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