Réplica de magnitud 4.4 sacude La Guaira; continúan las labores de rescate en Venezuela

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Sigue habiendo réplicas sísmicas en la Guaira. Foto: AFP

Una réplica de magnitud 4.4 volvió a sacudir La Guaira, Venezuela, durante la madrugada de este viernes, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados días antes, que han dejado cientos de víctimas y severos daños en distintas zonas del país.

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 12:19 de la madrugada, lo que provocó que numerosos habitantes salieran nuevamente de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes o fallas estructurales.

La réplica se registró en uno de los estados más afectados por la reciente actividad sísmica y complicó las labores que realizan equipos de emergencia, rescatistas y autoridades de protección civil.

A 4.4 magnitude aftershock was recorded early this morning, in La Guaira, Venezuela. It was strongly felt across several parts of the region, according to reports. pic.twitter.com/tLGOYHiZ5v — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 26, 2026

Hasta el momento, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica y continúan con la evaluación de daños ocasionados tanto por este nuevo movimiento como por los terremotos registrados anteriormente.

La réplica de 4.4 ocurre mientras siguen las labores de rescate

El nuevo sismo ocurrió mientras brigadas de rescate continúan trabajando en diversas zonas afectadas por los terremotos principales registrados la noche del pasado miércoles.

De acuerdo con la información disponible, esos movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5.

El saldo reportado hasta ahora es de:

Al menos 920 personas fallecidas

Alrededor de mil 500 personas heridas

50 mil personas reportadas como desaparecidas

Las autoridades señalaron que estas cifras podrían modificarse conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate.

🇻🇪 | DESASTRE EN VENEZUELA: La Guaira registra una nueva réplica del terremoto (4.4) durante la madrugada de este viernes.pic.twitter.com/8EnZmq4Jjs — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) June 26, 2026

Habitantes de La Guaira vuelven a salir de sus viviendas

Tras sentirse la réplica, habitantes de La Guaira informaron que abandonaron nuevamente sus casas por temor a que estructuras previamente dañadas colapsaran.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar ingresar a inmuebles que presenten afectaciones visibles mientras concluyen las inspecciones de seguridad.

El monitoreo de la actividad sísmica permanece activo y los organismos de protección civil mantienen vigilancia constante ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Equipos de emergencia continúan la búsqueda de sobrevivientes

En distintas ciudades del norte de Venezuela, rescatistas trabajan de forma continua para localizar personas atrapadas entre edificios colapsados.

De acuerdo con testimonios recabados en las zonas afectadas, los equipos de emergencia han rescatado a niños, adultos y animales que permanecían bajo los escombros.

Las autoridades consideran que el número de víctimas podría aumentar debido a la magnitud de los daños ocasionados por los terremotos.

Los movimientos sísmicos también fueron percibidos en varias regiones de Venezuela y en zonas de países vecinos.

🚁 ESCOMBROS Y EDIFICIOS DESTRUIDOS: IMÁGENES AÉREAS MUESTRAN LA TRAGEDIA EN LA GUAIRA



Se difunden imágenes captadas por un dron sobre la zona de La Guaira, que permiten observar el panorama general del sector tras los recientes sismos



📹 Endrick Mendoza pic.twitter.com/5sxYeybMJ7 — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) June 26, 2026

Llega ayuda internacional para atender la emergencia en Venezuela

Mientras continúan las operaciones de rescate, comenzó el arribo de ayuda internacional enviada por diversos países, entre ellos México, EE. UU., Brasil y República Dominicana.

Los apoyos incluyen personal especializado en búsqueda y rescate, así como suministros destinados a atender a la población afectada.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó la emergencia como uno de los mayores desafíos que enfrenta el país y solicitó a empresas privadas poner maquinaria pesada a disposición de las autoridades para acelerar las labores de rescate.

Asimismo, se informó del traslado de brigadas especializadas hacia La Guaira, una entidad que históricamente ha enfrentado desastres naturales, incluido el deslave ocurrido en 1999.

Por otra parte, un portavoz de las Naciones Unidas informó que equipos internacionales de búsqueda y rescate se encontraban en camino para reforzar las operaciones en las zonas afectadas.

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